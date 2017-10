Sociálne služby v kraji dlhodobo upadajú, tvrdí M. Ftáčnik

Na archívnej snímke Milan Ftáčnik. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 19. októbra (TASR) – Služby, ktoré sú poskytované vo verejných zariadeniach sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), za posledné roky upadajú. Tvrdí to nezávislý kandidát na predsedu BSK v nadchádzajúcich voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) Milan Ftáčnik.uviedol vo štvrtok na tlačovej besede Ftáčnik. Svoje tvrdenia odôvodňuje znižovaním počtu miest v zariadeniach sociálnych služieb či zariadeniach pre seniorov, napriek rastúcemu záujmu obyvateľov o tieto služby, či nižšími výdavkami kraja do sociálnej oblasti v porovnaní s jeho rastúcimi celkovými príjmami. Za nesprávny prístup označuje aj to, ak si kraj v prípade neverejných poskytovateľov nastaví vlastné pravidlá na to, koho zazmluvní a koho nie.Je presvedčený, že klesá aj kvalita poskytovaných služieb v jednotlivých zariadeniach na úkor ušetrenia financií. Argumentuje prípadom sporu s klientmi zariadenia v Rači o výšku úhrady za poskytovanú službu.podotkol Ftáčnik.O kvalite sociálnych služieb pochybuje aj ďalší kandidát na predsedu BSK Juraj Droba (SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, Zmena zdola a Demokratická únia Slovenska). Myslí si, že kraj seniorov dlhodobo ignoruje a situáciu v domovoch sociálnych služieb považuje za katastrofickú.skonštatoval Droba.Kraj s tvrdeniami nesúhlasí.uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman. Poukazuje na zrekonštruovaných 11 rodinných domov a bytov, v ktorých v rámci podporovaného bývania bývajú najmä ľudia s mentálnym postihnutím a psychiatrickým ochorením. Podarilo sa tiež podľa nej presadiť myšlienku poskytovania sociálnych služieb od malička.Pre starších občanov, ktorí trpia najmä demenciou alebo Alzheimerovou chorobou, chce kraj na budúci rok zrekonštruovať priestory pre ich denný aj celoročný pobyt.podotkla Forman s tým, že kraj plánuje vybudovať aj nové centrum pre ľudí postihnutých autizmom.Na margo počtu miest kraj uvádza, že ku koncu minulého roka bola kapacita verejných zariadení 1536 miest, u neverejných poskytovateľov 2069 a ďalší 11 občania BSK boli ubytovní vo verejných zariadeniach v iných krajoch. Istý pokles počtu miest, zhruba o 50, oproti roku 2013, kraj priznáva. Odôvodňuje ho skvalitňovaním životných podmienok v týchto zariadeniach.doplnila Forman s tým, že kraj zároveň zabezpečil pre viac občanov sociálne služby u neverejných poskytovateľov. Vysokú kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach mala podľa nej potvrdiť aj kontrola zo strany Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). V súvislosti so zariadením v Rači hovorkyňa uviedla, že BSK žiadny právny spor s prijímateľmi sociálnych služieb nevedie.