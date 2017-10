Sociálni demokrati chcú začať proces obnovy v opozícii, vyhlásil Kern

Na snímke Christian Kern. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 23. októbra (TASR) - Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) doterajšieho kancelára Christiana Kerna chce po prehre v nedávnych predčasných parlamentných voľbách začať proces obnovy v opozícii a stať sa protiváhou rysujúcej sa čierno-modrej koalície ľudovcov z ÖVP a slobodných z FPÖ. Po dnešnom zasadaní vedenia strany vo Viedni o tom informoval jej líder Christian Kern.Podľa jeho slov rokovania, ktoré viedol s ľudovcami i slobodnými po voľbách, jasne ukázali obsahové rozdiely; cena za ich prekonanie by podľa Kerna znamenala pre sociálnych demokratov popretie vlastných princípov.Značné odlišnosti sa prejavili v predstavách o daňovej, bytovej, sociálnej i ekologickej politike, uviedol Kern a dodal, že by ďalšie smerovanie jeho sociálnych demokratov malo byť jasným odmietnutím pravicového populizmu.Šéf SPÖ prejavil spokojnosť s zložením ich parlamentnej frakcie, ktorej vekový priemer sa znížil a v ktorej budú mať ženy 44-percentné zastúpenie. Šéfom klubu sociálnych demokratov by sa mal stať samotný Christian Kern.Predovšetkým mládežnícke organizácie SPÖ apelovali v uplynulých dňoch na vedenie strany, aby zvolilo cestu do opozície a z nej pripravilo "peklo" budúcej koalícii ľudovcov a slobodných.