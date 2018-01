Sociálni demokrati v Sasku-Anhaltsku odmietli koalíciu s Merkelovou

Martin Schulz, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Magdeburg 13. januára (TASR) - Sociálni demokrati v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko odmietli v sobotu perspektívu obnovenia veľkej koalície s konzervatívcami kancelárky Angely Merkelovej. Informovala o tom agentúra DPA.Rozhodnutie padlo na krajinskom zjazde Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorý prebiehal od piatka v meste Wernigerode. Možnosť obnovenia veľkej koalície sociálnych demokratov so stranami únie CDU/CSU na spolkovej úrovni odmietla pri hlasovaní väčšina delegátov zjazdu.Zamietavé stanovisko iniciovali členovia mládežníckeho krídla SPD Jusos. Pokračovanie vo veľkej koalícii s Merkelovou by podľa nich bolo pre SPD politickou samovraždou.Predseda SPD Martin Schulz sa v piatok - po skončení série sondážnych rozhovorov - vyslovil za začatie oficiálnych koaličných rokovaní s CDU/CSU, rovnako ako lídri uvedených dvoch strán. V prípade SPD však musí o vstupe do koaličných rokovaní rozhodnúť mimoriadny zjazd, ktorý sa uskutoční 21. januára v Bonne.Jeho výsledok je však nepredvídateľný, pretože časť členskej základne je proti pokračovaniu tzv. veľkej koalície.Organizácia SPD v Sasku-Anhaltsku vysiela na mimoriadny zjazd len šesť zo 600 delegátov, ktorí sa tiež volili na zjazde vo Wernigerode.Merkelová by chcela vytvoriť novú koaličnú vládu s SPD do apríla. V prípade neúspechu bude v hre vytvorenie menšinovej vlády CDU/CSU alebo vypísanie nových parlamentných volieb.