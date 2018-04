Sociálni demokrati vraj dostali od ANO ponuku riadiť päť ministerstiev

Na archívnej snímke Andrej Babiš. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 17. apríla (TASR) - Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) dostala od hnutia ANO ponuku na obsadenie piatich vládnych kresiel. Ministrom vnútra v novej vláde by mal byť nestraník, napísal spravodajský server echo24.cz.Podľa servera ponúklo ANO ministerstvo obrany, zahraničných vecí, školstva a kultúry. V ponuke je aj ministerstvo práce alebo poľnohospodárstva. ČSSD odmietla do piatku ponuku ANO komentovať.Server echo24.cz neuviedol, odkiaľ uvedené informácie získal.Ministrom vnútra by mal byť podľa neho nestraník vybraný premiérom v demisii Andrejom Babišom, s ktorým by vyslovili súhlas aj sociálni demokrati. V súčasnosti je ministrom vnútra nestraník Lubomír Metnar.Prvé rokovania medzi obidvoma stranami skrachovali, keď ČSSD nedostala od Babiša ponuku riadiť ministerstvo vnútra ani financií.