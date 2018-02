Sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu čakajú zmeny

Alena Bašistová Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 2. februára (TASR) - Podmienky vyradenia žiadateľa o vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti sa upravia. Navrhujú to koaličné poslankyne. K novele zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele predložila v pléne pozmeňujúci návrh Alena Bašistová (nezaradená) na úvod štvrtého rokovacieho dňa 26. schôdze parlamentu.Návrhom sa majú upraviť dôvody, pre ktoré je možné vyradiť žiadateľa zo zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť.odôvodnila Bašistová. Vyradený má byť v prípade, že žiadateľ prestal byť spôsobilý vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť.Rezort práce v novele navrhuje vytvorenie nového druhu multifunkčného zariadenia z dnešných detských domovov, krízových stredísk a resocializačných stredísk. Po novom sa má po prijatí pozmeňujúceho návrhu Bašistovej toto zariadenie nazývať Centrum pre deti a rodiny.zdôvodnila Bašistová s tým, že pozmeňujúcim návrhom sa rieši aj oblasť sexuálneho zneužívania.Detské domovy ako aj iné zariadenia sa pretransformujú na centrá, ktoré však nie sú v súčasnosti rozmiestnené rovnomerne v každom okrese v rámci Slovenska. Vyriešiť sa to má vykonávaním sociálnej práce ambulantnou formou a terénnou formou. Podľa Bašistovej je to účinný spôsob ako predchádzať vynímaniu detí z ich rodinného prostredia.Výhrady k novele zákona ako celku mala opozičná poslankyňa Natália Blahová (SaS). Kritizovala najmä to, že nové centrum bude mať obrovské právomoci a nebude mať evidentnú špecifikáciu.upozornila Blahová.Nové centrum podľa jej slov bude môcť prijať dieťa po dohode s rodičom, v čom vidí tiež problém.tvrdí Blahová. Preto predložila pozmeňujúci návrh, ktorým chce docieliť, aby prijatie dieťaťa do ústavu vždy musel potvrdiť súd.adresovala rezortu práce Blahová.Upozornila tiež na to, že novela prichádza do parlamentu s rozporom. "Ministerstvo financií SR malo zásadnú pripomienku k tomuto návrhu. Nepodporuje ho. Nemáte peniaze na realizáciu zmeny, ktorá bola predbežne vyčíslená zhruba na 70 miliónov eur. Dvaja ministri zo strany Smer-SD sa zrejme nevedia dohodnúť. Nie sú financie na dobudovanie kapacít, nie sú peniaze na lepšie ohodnotenie na lepšie ohodnotenie odborníkov a na prijímanie nových síl," dodala Blahová.