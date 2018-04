Sociológovia: Slováci hľadajú oporu najčastejšie v rodine a priateľoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) – Takmer 44 percent ľudí na Slovensku v roku 2017 komunikovalo s priateľmi a známymi najčastejšie osobne. Telefonickú komunikáciu najviac využívala asi tretina a cez internet najčastejšie komunikovala takmer štvrtina Slovákov. Vyplýva to z výsledkov výskumu sociológov Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý je súčasťou komparatívneho výskumu International Social Survey Programme realizovaného v takmer 50 štátoch sveta.Osobnú komunikáciu preferujú 65–roční a starší ľudia. Občania v strednom a staršom strednom veku (40 - 65) komunikujú so svojimi priateľmi a známymi najčastejšie telefonicky a mladší ľudia pri takejto komunikácii využívajú najmä internet. Podiel využívania telefónu a internetu pri komunikácii s priateľmi a známymi sa zvyšuje so vzrastajúcim vzdelaním.Výskum tiež zisťoval, koho v prípade potreby Slováci žiadajú o pomoc či podporu.hovorí vedúci Katedry sociológie Filozofickej fakulty UK Ján Sopóci. Blízkeho kamaráta by podľa neho poprosila o pomoc asi desatina opýtaných, na susedov či kolegov by sa ako na prvých obrátil iba malý podiel respondentov.Aj v prípade zlého psychického stavu a potreby poradiť či porozprávať sa o rodinných problémoch by väčšina ľudí požiadala o pomoc najskôr blízkeho rodinného člena, hoci by sa už častejšie obrátili aj na ľudí mimo rodiny. Blízkeho kamaráta či kamarátku by ako prvých oslovili v prípade, že by sa chceli poradiť o rodinných problémoch (35 %), ale aj ísť sa zabaviť do spoločnosti (45 %).zhrnul Sopóci.Terénny zber údajov zabezpečila agentúra MEDIAN SR na reprezentatívnej vzorke 1404 respondentov starších ako 16 rokov. Výskum sa uskutočnil vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja.