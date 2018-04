ŠOFÉROVANIE BEZ VODIČÁKU SA MU STALO OSUDNÝM: Mladík sa v aute zabil

Snímka z miesta nešťastia. Foto: TASR Polícia SR Foto: TASR Polícia SR

Bratislava 30. apríla (TASR) – V úseku výjazdu z diaľnice D1 na Einsteinovu ulicu v Bratislave zomrel v nedeľu (29.4.) večer pri tragickej dopravnej nehode 18-ročný vodič. S limuzínou BMW 7 z doposiaľ nezistených príčin najprv narazil do zvodidiel, následne sa pri odraze dostal do stretu s iným osobným autom Kia Carnival. Spolujazdec zosnulého vodiča zranenia neutrpel, v dvojčlnenej posádke auta, do ktorého narazil, utrpela ľahšie zranenia 46-ročná spolujazdkyňa.informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Michal Szeiff.dodal. Odstraňovanie následkov nehody si vyžiadalo viac ako trojhodinové obmedzenie premávky v úseku.Príčiny a okolnosti dopravnej nehody vyšetrujú policajti Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Bratislave.