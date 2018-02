Šoférovi autobusu v Bruseli prišlo zle a zrazil päť chodcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Brusel 2. februára (TASR) - Sedem zranených si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v piatok večer v Bruseli v blízkosti hlavnej železničnej stanice. Nehodu zapríčinilo náhle zhoršenie zdravotného stavu šoféra autobusu, ktorý stratil kontrolu nad vozidlom a narazil do chodcov.Televízna stanica RTBF s odvolaním sa na vyšetrovateľov uviedla, že autobus mestskej hromadnej dopravy na linke číslo 36, ktorý má konečnú pri hlavnej železničnej stanici v centre mesta, približne o 17.15 h miestneho času vyšiel na chodník, kde narazil do chodcov.Podľa prokuratúry šoférovi autobusu prišlo zle a stratil kontrolu nad vozidlom. Autobus zrazil päť chodcov, štyria z nich utrpeli ľahšie zranenia. Zranení sú aj dvaja cestujúci. Vodič po incidente utrpel šok, sám zranený nebol.Záchranné vozidlá dorazili na miesto do desiatich minút. Mestský dopravný podnik dočasne prerušil premávku viacerých autobusových liniek, ktoré premávajú okolo hlavnej stanice (Gare Centrale).(spravodajca TASR Jaromír Novak)