SOFTIP posilňuje svoje kompetencie akvizíciou GT Systems 2

O spoločnosti SOFTIP

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 30. októbra 2017 (WBN/PR) -GT Systems 2 vznikla v roku 1993 a odvtedy sa zameriava predovšetkým na segment výrobných firiem, kde má rozsiahle skúsenosti overené stovkami spokojných zákazníkov na Slovensku aj v zahraničí. Spoločnosť vyvíja informačné systémy pre technickú prípravu výroby, plánovanie a riadenie výroby a zároveň implementuje ERP systém SAP Business One, funkcionalitu ktorého rozširuje vlastnými nadstavbovými modulmi (tzv. AddOnmi).„So spoločnosťou GT Systems 2 sme už dlhšiu dobu spolupracovali. Poznáme kvalitu jej produktov a služieb, ktoré sa s tými našimi dokonale dopĺňajú a vytvárajú tak najkomplexnejšiu ponuku v rámci informačných systémov pre malé a stredné firmy,“ vysvetľuje dôvody akvizície Ing. Radovan Bálent, člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME spoločnosti SOFTIP. „Okrem rozšírenia produktového portfólia je naším cieľom aj posilnenie kapacít a zdieľanie know-how v oblasti riešení pre riadenie výroby a implementácie SAP Business One.“Do konca roka 2017 bude GT Systems 2 fungovať ako samostatná dcérska spoločnosť SOFTIPu. Zároveň sú pripravované kroky k jej integrácii do štruktúr spoločnosti SOFTIP k 1. 1. 2018.Na Slovensku patrí SOFTIP medzi najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb. Ako slovenská jednotka na trhu podnikových informačných systémov už viac ako 26 rokov prináša inovatívne komplexné IT riešenia, ktoré pomáhajú lepšie riadiť tisícky firiem a organizácií všetkých veľkostí na Slovensku aj v zahraničí.Desať víťazstiev v súťaži Microsoft Awards. Trojnásobný držiteľ titulu Partner roka spoločnosti Microsoft. Dlhodobo najlepší partner SAP pre riešenie SAP Business One. Vlastníctvo viacerých prestížnych certifikátov od popredných svetových spoločností. Aj to je SOFTIP.Spoločnosť má vybudovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia. Je členom IT Asociácie Slovenska.Ďalšie informácie na www.softip.sk style="text-decoration: underline">SOFTIP posilňuje svoje kompetencie akvizíciou GT Systems 2 © SITA Všetky práva vyhradené.