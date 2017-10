SOHR: September bol najkrvavejším mesiacom v Sýrii od začiatku roka

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 1. októbra (TASR) - V priebehu septembra zahynulo v dôsledku bojov v Sýrii viac ako 3300 ľudí, čo je najviac od začiatku tohto roka. Informovalo o tom Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne.Medzi vyše 3300 zaznamenanými obeťami bolo 995 civilistov, z toho 207 detí. Približne 70 percent civilných obetí prišlo o život pri náletoch, ktoré podniklo Rusko, sýrske vládne letectvo alebo medzinárodná koalícia pod vedením USA.Okrem civilistov zahynulo aj okolo 790 príslušníkov sýrskych provládnych síl, viac ako 700 bojovníkov skupín napojených na takzvaný Islamský štát (IS) a al-Káidu, ako aj 550 členov rôznych povstaleckých frakcií.SOHR zbiera údaje od siete aktivistov pôsobiacich priamo v Sýrii a samo seba označuje za nepolitickú a nezávislú organizáciu. Nezverejňuje však svoju metodológiu ani to, akým spôsobom si overuje získané údaje, pripomína televízia BBC.Občianska vojna v Sýrii si od roku 2011 vyžiadala už približne 400.000 obetí na životoch a vyhnala z domovov a za hranice milióny ľudí.