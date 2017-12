SOI: Ak lietadlo mešká vyše tri hodiny, cestujúci sa môže sťažovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. decembra (TASR) - Vianočné a novoročné sviatky sú obdobím, kedy obyvatelia Slovenska cestujú letecky na dovolenky. Môže sa stať, že lietadlo mešká viac ako tri hodiny. Cestujúci si vtedy môže uplatniť sťažnosť u dopravcu.V tomto prípade patrí cestujúcemu náhrada podľa dĺžky letu, a to vo výške približne 250 až 600 eur.vysvetlila ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) Nadežda Machútová. SOI prešetruje prípady, keď sa let začína z Bratislavy, alebo sa dolieta do Bratislavy z tretej krajiny.Cestujúci musí najprv čím skôr vypísať príslušný formulár a sťažovať sa u leteckej spoločnosti. SOI dáva šesť týždňov dopravcovi na vyjadrenie sa. Ak letecká spoločnosť nezareaguje alebo odmietne cestujúceho, vtedy nastupuje inšpekcia.konštatovala.Machútová odporúča, aby sa cestujúci v takomto prípade nedali zastupovať agentúrnym sprostredkovateľom, pretože to isté urobí pre nich SOI. Tieto agentúry si väčšinou sťahujú zo sumy za meškanie lietadla 25 % a viac, upozornila verejnosť.