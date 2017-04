Sojuz priviezol na stanicu nových členov posádky, Rusa a Američana

Ruská raketa typu Sojuz Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bajkonur 20. apríla (TASR) - Kozmická loď Sojuz dopravila dnes na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) amerického astronauta Jacka Fischera, pre ktorého ide o prvý vesmírny let, a skúseného ruského kozmonauta Fiodora Jurčichina.Ruskú loď Sojuz MS-04 vyniesla na obežnú dráhu za približne deväť minút nosná raketa Sojuz-FG, ktorá odštartovala o 9.13 h SELČ z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Let k ISS prebehol v skrátenom režime, spojenie s orbitálnou stanicou nastalo o približne šesť hodín.Pôvodne dnes mali letieť do vesmíru dvaja ruskí kozmonauti a jeden zahraničný. Avšak Moskva sa rozhodla svoju posádku zredukovať a náhradník z inej krajiny, ktorý by bol pripravený na let, sa už nenašiel. Na tretie sedadlo určené na prepravu posádky preto umiestnili len 70-kilogramový kontajner s nákladom.Jurčichin a Fischer posilnia aktuálnu trojčlennú posádku vesmírnej stanice, ktorú tvoria Američanka Peggy Whitsonová, Rus Oleg Novickij a Francúz Thomas Pesquet.Sojuz MS-04 by mal na ISS zostať ako záchranná kozmická loď až do septembra tohto roku.Ešte tento týždeň má na ISS doraziť americká nákladná kozmická loď Cygnus naložená zariadeniami určenými na vedecký výskum.