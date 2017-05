Solárne dni 2017 ponúknu návštevníkom hvezdárne viacero podujatí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rožňava 6. mája (TASR) - Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave pripravuje v rámci kampane Európskych solárnych dní viacero podujatí. Uskutočnia sa v dňoch 9. až 12. mája od 8.30 do 15.00 h v rožňavskej hvezdárni.Od roku 2011 sú májové týždne v Európe pravidelne venované téme využívania nevyčerpateľnej energie Slnka. Do kampane sa zapája aj hvezdáreň v Rožňave s rozšírenou programovou ponukou propagujúcou využívanie solárnej energie na rôzne energetické účely." priblížil manažér kultúry rožňavskej hvezdárne Radoslav Novysedlák. Podľa jeho ďalších slov, určite sú vo svete aj väčšie a prepracovanejšie systémy, no všetky majú jedno spoločné, a to, že fungovať budú len pri slnečnom počasí.