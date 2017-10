Solárnu elektráreň v Iráne bude stavať aj nórska spoločnosť Saga

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 21. októbra (TASR) - Nórska spoločnosť Saga podpísala s iránskou štátnou firmou Amin Energy Developers dohodu o postavení solárnej elektrárne v hodnote 2,5 miliardy eur.Projekt s inštalovaným výkonom solárnych panelov dva gigawatty (GW) sa má zrealizovať najneskôr do piatich rokov. Uviedol to hovorca nórskej spoločnosti Rune Haaland. Na ňom sa dodávkami zúčastnia litovské a taiwanské firmy.Saga získa potrebnú sumu od bánk, dôchodkových fondov a nórskeho štátne exportného záručného fondu. Hovorca dodal, že sa firme náklady na solárnu elektráreň vrátia za 25 rokov.Dohoda so Sagou je najnovšou z množstva ekonomických projektov, ktoré Irán uzavrel so západnými firmami po skončení medzinárodných sankcií, ku ktorým došlo od januára 2016 po tom, čo krajina súhlasila s obmedzením svojho kontroverzného jadrového programu.K podpisu najnovšej dohody došlo iba pár dní po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil novú etapu konfrontačnej politiky voči Teheránu.dodal hovorca Haaland.