Solidaritu s poľnohospodármi vyjadrujú aj KDH a SMK

Bratislava 4. mája (TASR) - Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyjadruje plnú podporu a solidaritu s poľnohospodármi, ktorí sa stali obeťami podvodov a mafiánskych praktík, ktoré na Slovensku a najmä vo východných regiónoch zaviedli nominanti a spojenci strany Smer-SD. Informoval o tom Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.Výpovede poškodených poľnohospodárov podľa kresťanských demokratov ukazujú, že strana Smer-SD vytvorila za desať rokov svojich vlád na Slovensku stav, kde neplatia zákony ani morálka, ale päste a známosti.zdôraznilo KDH.podčiarkli kresťanskí demokrati.KDH podporuje spravodlivé požiadavky slovenských poľnohospodárov a vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby urýchlene nastolila nápravu súčasného stavu. Hazarduje s tým najdôležitejším, a to so slovenskou pôdou a dôverou ľudí.Aj mimoparlamentná Strana maďarskej komunity (SMK) podporuje a stojí za požiadavkami poľnohospodárov Slovenska, ktoré smerujú na čo najrýchlejšie riešenie roky sa hromadiacich problémov v agrárnom sektore. Uviedol to Péter Varga, podpredseda SMK pre oblasť poľnohospodárstva a životného prostredia.zdôraznil.Dnes je podľa SMK už zjavné, že činnosť agrárneho rezortu sa orientuje takmer len na prerozdelenie podporných fondov EÚ, neraz tolerujúc aj korupčné prípady. Robí to namiesto toho, aby vypočujúc si hlas vidieka vytvoril odborne fundovanú koncepciu slovenského agrárneho a potravinárskeho priemyslu, podloženú vhodným a pružným legislatívnym pozadím, ktoré dáva všetkým hospodárom rovnaké šance k slušnému uplatneniu sa a žitiu, čo by malo byť základnou podmienkou rozvoja a zachovania vidieka.dodal Varga.