SÓLYMOS: Ak by boli ME v spotrebe igelitiek, Slováci by boli šampióni

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Plastové tašky, ktorých sa na svete vyprodukuje enormné množstvo, výrazne znečisťujú životné prostredie. Na území Európskej únie sa za rok spotrebuje sto miliárd igelitových tašiek, z toho osem miliárd putuje do morí a prírody.Dôsledkom je rapídny úhyn tamojšej fauny. A tá časť, ktorá prežije, je kontaminovaná plastom. Je preto nevyhnutné začať konať v prospech životného prostredia a eliminovať ich spotrebu na rozumnú mieru.Spoločnosť Kaufland Slovenská republika, v. o. s., ako informovali dnes na stretnutí s novinármi v Bratislave, sa rozhodla pripojiť k iniciatíve Ministerstva životného prostredia SR. V rámci tejto iniciatívy reťazec už pred niekoľkými mesiacmi zastavil objednávanie najpredávanejšej ľahkej plastovej tašky a postupne ju dopredáva. V priebehu roka ju nahradí ekologickými variantmi.Ako uviedol minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), povinnosť znížiť spotrebu igelitiek vyplýva Slovensku z európskej smernice. Tá ukladá členským štátom povinnosť zaviesť také opatrenia, aby ročná miera spotreby neprekročila v priemere 90 ľahkých plastových tašiek na osobu do konca roku 2019, a nie viac ako 40 do roku 2025, alebo do konca roka 2018 zabezpečiť, že sa ľahké plastové tašky nebudú poskytovať k nákupom zadarmo, ale za poplatok. Výnimkou budú iba ultra ľahké vrecká určené napríklad na pečivo či ovocie. Členské štáty EÚ budú musieť od 27. mája 2018 podávať správy o ročnej spotrebe igelitiek. Ministerstvo životného prostredia SR v tejto súvislosti prichádza s iniciatívou s názvomzdôraznil minister.Základná surovina na výrobu plastových tašiek je ropa, čo je neobnoviteľný zdroj s obmedzenými zásobami. Vo voľnej prírode sa takéto tašky rozkladajú stovky rokov, na skládkach so špecifickými podmienkami ich rozklad trvá niekoľkonásobne dlhšie., priblížil konateľ a riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovenská republika Richard Bendík. Vynovenú nákupnú tašku budú môcť zákazníci niekoľkonásobne využiť, čím prispejú k zredukovaniu celkového počtu igelitiek v obehu.Podľa jeho slov novú ekologickú tašku tvoria minimálne 80 % granuláty vyrobené z plastových výrobkov, ktoré už splnili svoj pôvodný účel. Na základe použitia granulátu v uvedenom množstve je taška označená certifikátom– Modrý anjel.