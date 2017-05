SÓLYMOS: Obce pri Vodnom diele Gabčíkovo by mohla spojiť nová cesta

Tlačová konferencia ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa (na snímke) k aktuálnej smogovej situácii na Slovensku a možným opatreniam. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vojka nad Dunajom 30 . mája (TASR) – Obce na oboch brehoch pri Vodnom diele Gabčíkovo by sa mohli dočkať novej cesty. Štúdia uskutočniteľnosti ukázala, že dva z priepustov popod vodu by mohli prebudovať na cestu pre osobné automobily, cyklistov či chodcov. Na dnešnom brífingu priamo pri jednom z priepustov pri obci Vojka nad Dunajom (okr. Dunajská Streda) o tom informovali minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd) a generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Daniel Kvocera.Priepusty slúžia na odvádzanie priesakových vôd do ramennej sústavy Dunaja. Dva z nich plánujú zrekonštruovať a sprístupniť pre verejnosť.povedal Sólymos. Uviedol, že na realizáciu plánu bude potrebné zabezpečiť viaceré povolenia a výnimky. Netrúfol si teda presne časovo ohraničiť, kedy by mohla byť cesta prístupná pre verejnosť, dúfa však, že to bude menej ako päť rokov.Kvocera upozornil na problém, že kompu, ktorá v súčasnosti spája oba brehy, nie je možné napríklad pre počasie využívať celoročne.povedal. Nasledovať podľa neho budú ďalšie kroky, momentálne prebiehajú merania priamo v priepustoch.Po úspešnom dokončení prác by spojenie oboch brehov zabezpečovali zrekonštruované priepusty či tunely a kompa by fungovala len na špeciálne účely. Samotný tunel je dlhý približne 500 metrov. Premávka v tuneli bude obojsmerná, riadil by ju pravdepodobne semafor.Podľa projektantov je takáto úprava realizovateľná, ale vyžaduje si niekoľko výnimiek z technických noriem. V rámci zabezpečenia bezpečnosti sa zároveň zvažuje možnosť obmedzenia najvyššej povolenej rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu.