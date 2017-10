Sólymos: Protipovodňová ochrana Štúrova má vydržať aj storočnú vodu

Nábrežie v Štúrove s protipovodňovým múrom Foto: Teraz.sk/Monika Voleková Foto: Teraz.sk/Monika Voleková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štúrovo 2. októbra (TASR) - Existujúca protipovodňová línia v Štúrove od mosta Márie Valérie smerom na sever až k sútoku s riekou Hron prejde úpravou. Ako TASR informoval minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd), ktorý sa dnes oboznámil so začatými prípravnými prácami, obyvateľov by mala ochrániť aj pred extrémnou storočnou vodou.Sólymos sa teší tomu, že po pol roku, keď sa tu len hovorilo o tom, ako by sa tu dalo spevniť a vybudovať novú hrádzu, teraz môžu hovoriť o tom, že sa tie práce aj reálne začnú robiť.povedal minister.Prvým plánom bolo vybudovanie podzemnej tesniacej steny, čo je však nákladné a vyžaduje si špeciálnu technológiuuviedol riaditeľ Odštepného závodu (OZ) SVP Bratislava Jozef Dúcz.Nový spôsob vybudovania protipovodňovej ochrany bude o 4,5 milióna eur lacnejší ako pôvodne plánovaný. "dodal Dúcz.Podľa Dúcza vodohospodári postupne očistia vrchnú časť hrádze, vykopú hlinitý, tesniaci a štrkový materiál, ktorý je v telese hrádze.dodal riaditeľ OZ SVP Bratislava.Sypanú hrádzu dlhú 2,8 kilometra vybudovali v roku 1965 po veľkej povodni. Skúšaná veľkou vodou bola už niekoľkokrát, naposledy pri povodni v roku 2013, kedy dosiahli vodné stavy a kulminačné prietoky na celom slovenskom úseku Dunaja historicky najvyššie hodnoty. Mimoriadnu situáciu v Štúrove vyhlásili od 5. do 13. júna 2013. Objavili sa pri nej silné priesaky, ktoré boli sanované vrecami naplnenými pieskom.