SÓLYMOS: S ratifikáciou klimatickej dohody sa podaril husársky kúsok

Na snímke minister životného prostredia László Sólymos. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia SR je spokojné s výsledkom slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), ktorý zdôraznil, že dosiahnutie dohody si vyžiadalo enormné úsilie a to v krátkom čase na rozdiel od predchádzajúceho Kjótskeho protokolu.Slovensko a EÚ tak prispeli podľa neho k tomu, že nová dohoda vstúpila do platnosti ešte pred klimatickými rokovaniami v Marrákeši. Rokovania sa však podľa ministra envirorezortu posunuli, očakáva sa, že počas aktuálneho maltského predsedníctva sa reforma dorieši.uzavrel hovorca.Pred začiatkom slovenského predsedníctva envirorezort pre TASR uviedol, že v rámci agendy Rady pre životné prostredie a zmenu klímy sa slovenské predsedníctvo sústredí na vytvorenie podmienok pre postupný prechod spoločnosti na konkurencieschopné zdrojovo efektívne a nízkouhlíkové hospodárstvo. V oblasti zmeny klímy sa predsedníctvo malo záujem zamerať na implementáciu záverov Európskej rady z októbra 2014, na ktorom bolo prijaté politické rozhodnutie o znížení emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 40 percent oproti roku 1990.Ďalej deklarovalo pokračovať v diskusii o návrhu revízie schémy obchodovania s emisnými kvótami s cieľom dosiahnuť všeobecný prístup v Rade. V nadväznosti na schválenie Parížskej dohody na konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru o zmene klímy sa slovenské predsedníctvo chcelo zaoberať aj ďalšími aktivitami, ktoré sa týkajú ratifikácie dohody zo strany členských štátov a EÚ vrátane ministerskej debaty o ratifikácií Parížskej dohody. Osobitnú pozornosť chcelo predsedníctvo venovať aj koordinácii prípravy pozícií EÚ a samotnej účasti na medzinárodných rokovaniach.V oblasti životného prostredia malo byť jedným z hlavných cieľov predsedníctva aktívne prispieť k prebiehajúcej európskej diskusii o prechode na zelené (obehové) hospodárstvo. Slovenské predsedníctvo zároveň chcelo nadviazať na prácu holandského predsedníctva v rokovaniach o legislatívnych návrhoch zmeny šiestich najdôležitejších smerníc v odpadovom hospodárstve, návrhu rozhodnutia o ortuti a návrhu smernice o emisných stropoch.V oblasti ochrany prírody a biodiverzity sa predsedníctvo chcelo venovať výsledkom hodnotenia efektívnosti smerníc o vtákoch a biotopoch.V oblasti problematiky vôd mal rezort záujem vytvoriť priestor na diskusiu k téme a poukázať na pozitívne skúsenosti z dunajského regiónu, ktoré by sa mali dať do európskeho kontextu.