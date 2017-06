Sólymos : Zdroje pitnej vody nie sú skládkou vo Vrakuni ohrozené

László Sólymos Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júna (TASR) - Zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove nie sú nateraz kontaminovanou podzemnou vodou z bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni ohrozené. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).Kontaminácia sa podľa jeho slov týka len bratislavských mestských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov.skonštatoval Sólymos. Reagoval tak na diskusiu, ktorá sa v posledných dňoch okolo skládky vo Vrakuni rozprúdila.Šéf envirorezortu deklaruje, že intenzívne pracujú na eliminácii jej vplyvu na životné prostredie. So sanáciou skládky by sa mohlo začať už budúci rok, presný termín určí až úspešné ukončenie verejného obstarávania, ktoré bolo spustené na jar. Náklady na odstránenie environmentálnej záťaže sa odhadujú na viac ako 30 miliónov eur. Konečnú sumu však určí verejné obstarávanie. Využiť sa majú eurofondy.Na sanáciu skládky sa má použiť metóda enkapsulácie, ktorou sa jej obsah zaizoluje od okolitého prostredia. Ak by sa táto environmentálna záťaž mala úplne odstrániť, stálo by to okolo 114 miliónov eur, čo je podľa rezortu drahá záležitosť a budovať "novú" skládku nebezpečného odpadu nevidí reálne.Koncom mája ministerstvo adresovalo list dotknutým bratislavským mestských častiam so žiadosťou, aby verejnosť informovali o kontaminácii podzemných vôd zo skládky vo Vrakuni.povedal Sólymos. Kontaminačným mrakom je podľa ministerstva zasiahnutá Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Obce Rovinka, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave a Miloslavov nie sú týmto mrakom zasiahnuté, ale sú situované v smere možného šírenia sa kontaminácie.uviedla generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov na ministerstve Vlasta Jánová s tým, že ide najmä o herbicídy a pesticídy. Kontaminovaná podzemná voda sa podľa jej slov bude čerpať v predpolí skládky a čistiť v čistiarni kontaminovaných vôd, ktorá bude postavená.Jindra Holíková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave uviedla, že škodliviny vyskytujúce sa v podzemnej vode sú vo veľmi nízkych koncentráciách. Človek má schopnosť podľa nej pri nízkej hladine týchto látok ich detoxikovať bez toho, aby došlo k poškodeniu zdravia.priblížila. Podobné to je podľa nej aj pri používaní vody zo studní v dotknutom území napríklad na kúpanie.Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena, na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.