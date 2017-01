Sólymosov sľub aktivistom: Znečisťovatelia sa skontrolujú častejšie

Na archívnej snímke minister životného prostredia SR László Sólymos. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 25. januára (TASR) - Prevádzky, ktoré znečisťujú životné prostredie, by sa mali kontrolovať prísnejšie a častejšie. Environmentalistom to prisľúbil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). So zástupcami Greenpeace Slovensko sa v utorok (24.1.) stretol po tom, čo poukázali na vysoké hodnoty toxických chemikálií v odpadových vodách Fortischem Nováky.povedal Sólymos. Chce, aby inšpektori išli na problematické miesta a veci seriózne odkontrolovali. Organizácii Greenpeace Slovensko napríklad prekážalo, že kontroly bývajú dopredu ohlásené. Čo sa týka situácie v Novákoch, prebehla ministerská kontrola, jej výsledky majú byť známe na budúci mesiac.Zvýšiť sa majú aj sankcie pre fabriky za nedodržanie povolených limitov na vypúšťanie nebezpečných chemikálií. Ako poukázal Sólymos, niekedy je výhodnejšie zaplatiť pokutu, sankcie majú preto vzrásť tak, aby sa prevádzkam neoplatilo znečisťovať životné prostredie. Zmeny prináša zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.uzavrela Ivana Kohutková, koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Slovensko.