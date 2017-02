Somálsko čelí vážnemu riziku hladomoru, tvrdí OSN

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Mogadišo 4. februára (TASR) - Somálsko čelíhladomoru. Viac než šesť miliónov ľudí, čo je polovica celkového počtu obyvateľstva tohto východoafrického štátu, sa momentálne nachádza v akútnej potravinovej neistote, varujú tri samostatné úrady OSN, ktoré v piatok citoval britský denník Guardian.Humanitárne skupiny v Somálsku upozorňujú, že zostáva už iba krátky čas na zastavenie vývoja, aký v roku 2011 viedol k hladomoru, ktorý si vyžiadal 260.000 mŕtvych. Jednou z príčin bola vtedy neskorá pomoc od darcov.Somálsko sužujú závažné suchá, stúpajúce ceny a ťažká dostupnosť postihnutých oblastí. To všetko sú faktory, ktoré podnietili výstrahu, že ak nebude zabezpečená okamžitá a rozsiahla pomoc, dôjde opäť ku katastrofe. Podľa organizácie FSNAU je akútne podvyživených 363.000 detí, z nich 71.000 kriticky.Globálne rozšírenie hladu je najvyššie za niekoľko uplynulých desaťročí, pričom hladomor hrozí štyrom krajinám - Jemenu, Južnému Sudánu, Nigérii a Somálsku. Celkovo potrebuje potravinovú pomoc 70 miliónov osôb. V rámci afrického kontinentu sú ohrozené aj juhovýchodná Etiópia a východná Keňa.Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) preto žiada medzinárodné spoločenstvo o poskytnutie 300 miliónov dolárov do apríla, zatiaľ čo mimovládna organizácia Save the Children požaduje 60 miliónov dolárov.