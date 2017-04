Sonda Cassini uskutočnila prvý let medzi Saturn a jeho prstence

Ilustračná snímka. Foto: Screenshot/Tablet.TV Foto: Screenshot/Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mys Canaveral 26. apríla (TASR) - Americká sonda Cassini uskutočnila doteraz ojedinelý prelet medzi planétou Saturn a sústavou jej prstencov. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).Ako prelet prebiehal, však bude známe až vo štvrtok, keď centrum riadenia letov opätovne nadviaže so sondou spojenie.Cassini počas historicky prvého letu sondy do priestoru medzi Saturnom a jeho prstencami nemá so Zemou rádiové spojenie. Vedci z NASA totiž veľkú parabolickú anténu sondy natočili tak, aby uchránili prístrojové vybavenie pred prípadným poškodením časticami v prstencoch. Podľa predstaviteľov NASA však malé poškodenie antény, napríklad malá perforácia, nijako nezníži jej funkčnosť.uviedol riaditeľ planetárneho výskumu NASA Jim Green. Dodal, že ak sonda svoj prvý let medzi Saturnom a jeho prstencami vydrží, absolvuje ich ešte 21. Vzdialenosť medzi atmosférou planéty Saturn a jeho prstencami je 1900 kilometrov.Sonda Cassini začala svoju misiu v roku 1997, na obežnú dráhu Saturnu sa dostala v roku 2004. Je spoločným projektom NASA, Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Talianskej vesmírnej agentúry (ISA) v hodnote 3,2 miliardy dolárov.Svoju púť vesmírom ukončí 15. septembra, kedy bude navedená na Saturn.