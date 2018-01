Sondážne rokovania v nemeckom Berlíne sa približujú cieľovej rovinke

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 10. januára (TASR) - Sondážne rokovania nemeckých strán únie CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD by sa po piatich dňoch mali skončiť v Berlíne vo štvrtok, a to zrejme v neskorých večerných alebo nočných hodinách. Ich závery by mali naznačiť, či strany budú pokračovať už v rozhovoroch o vytvorení budúcej koaličnej vlády na spolkovej úrovni.Otvorených tém zostáva napriek pokračujúcim rokovaniam v rôznych formátoch stále neúrekom, veď patrili medzi ne napríklad niektoré daňové a finančné otázky, rozhodnutia v oblasti migračnej politiky, trhu práce, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, európskej politiky i dôchodkovej sféry.Aj keď si vyjednávači stanovili termín ukončenia sondážnych rokovaní na štvrtok, stále nie je v kruhoch blízkych rozhovorom vylúčené ani ich predĺženie o piatok, ba dokonca i o ďalšie dni. Všetci zainteresovaní však tvrdia, že sa tomu chcú vyhnúť, pretože by sa tým zblamovali pred širokou verejnosťou.Grémiá jednotlivých strán by mali potom posúdiť dosiahnutý kompromis, pričom je všeobecne známe, že rozhodujúce prekážky budú musieť prekonať zrejme sociálni demokrati. Vedenie SPD totiž môže dostať zelenú pre vstup do koaličných rokovaní iba od delegátov mimoriadneho zjazdu strany, ktorého dejiskom bude 21. januára Bonn, a eventuálnu koaličnú dohodu musí predložiť na schválenie členskej základni.