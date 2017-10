Sondážne rozhovory o tzv. jamajskej koalícii sa začnú 18. októbra

Na snímke nemecká kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angela Merkelová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 9. októbra (TASR) - Sondážne rozhovory o prípadnom vzniku tzv. jamajskej vládnej koalície sa po nedeľňajšom dosiahnutí dohody Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) a jej sesterskej bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) začnú v stredu 18. októbra. V Berlíne o tom dnes informovala predsedníčka CDU, nemecká kancelárka Angela Merkelová.Podľa jej slov by sa v prvý deň rozhovorov malo hovoriť na úrovni predstaviteľov strán únie CDU/CSU s liberálmi z FDP, respektíve so zelenými.Práve tieto štyri politické subjekty my mohli vytvoriť v budúcnosti novú nemeckú spolkovú vládu.Už vo štvrtok 19. októbra by potom mali nasledovať rokovania medzi zástupcami FDP a zelených.Na záver série sondážnych rozhovorov by sa mali stretnúť predstavitelia všetkých zainteresovaných strán, aby posúdili reálnosť vzniku novej koalície.Strany únie CDU/CSU sa v nedeľu večer dohodli na kompromise v utečeneckej politike, ktorá ich dlhodobo rozdeľovala. Ten znie, že celkový počet osôb prijatých z humanitárnych dôvodov neprekročí 200.000 ročne. Súčasne však obe strany zdôraznili, že spolková krajina nebude ani naďalej vracať migrantov zo štátnej hranice. Práve táto dohoda by sa mala stať bázou pre ďalšie rokovania o vzniku budúcej koalície. Tie však nebudú jednoduché, pretože zelení majú na daný tematický okruh iný názor.Výsledkom snahy o zjednotenie postojov CDU a CSU pred rokovaniami s inými stranami o vytvorení budúcej vládnej koalície bol podľa DPA i kompromis v podobe podpory zachovania kontrol na nemeckých hraniciach dovtedy, kým "nebude zaručená ochrana vonkajších hraníc EÚ".