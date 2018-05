SOPK: Ak bude EÚ trvať na dohode s Iránom, SR to neohrozí

K dohode o jadrovom programe Teheránu dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. mája (TASR) – Ak bude Európska únia (EÚ) trvať na dohode v Iránom, slovenskej ekonomiky sa rozhodnutie USA nedotkne. Pre TASR to uviedol predseda Ekonomického výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Ladislav Vaškovič.Podľa Vaškoviča budú rozhodujúce kroky EÚ.skonštatoval v reakcii na utorkové (8.5.) vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o odstúpení USA od iránskej jadrovej dohody.Tento krok Spojených štátov podľa Vladimíra Baláža zo Slovenskej akadémie vied (SAV) nebude mať vplyv na Slovensko.poznamenal s tým, že partnermi Slovenska sú najmä štáty EÚ ako Francúzsko, Nemecko či Česko.Slovenské firmy by podľa informácií SOPK nemali byť v obchodnom styku s Iránom v oblasti jadrovej energetiky.podotkol Jozef Rajtar, riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK.K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.