SOPK podporuje podnikanie a záujmy členov doma aj v zahraničí

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), ktorá ako verejnoprávna inštitúcia funguje už 25 rokov, pôsobí v súčasnosti na celom území Slovenska prostredníctvom ôsmich regionálnych komôr (v každom krajskom meste) a troch kancelárií.priblížila tlačová tajomníčka SOPK Bibiána Gunišová.Z odvetvového hľadiska sú členmi komory podnikateľské subjekty naprieč celým hospodárstvom – výrobné, obchodné firmy, banky, poisťovne, spoločnosti poskytujúce služby, poľnohospodárske a potravinárske subjekty, ale aj stredné odborné školy. Z hľadiska veľkosti sú to veľké firmy so slovenským i zahraničným kapitálom, holdingy, akciové spoločnosti až po menšie spoločnosti s ručením obmedzeným. Členovia SOPK sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska 84 % a na exporte takmer 90 %.Gunišová zároveň pripomenula, že komora má veľmi silnú a výraznú pozíciu v rámci Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) so sídlom v Paríži. Predseda SOPK Peter Mihók od 1. januára 2013 zastáva funkciu prezidenta Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory. Na zasadnutí Generálnej rady Svetovej komorovej federácie, ktoré sa uskutočnilo 1. októbra 2015 v Bratislave, ho zvolili do tejto funkcie na ďalšie tri roky.doplnila Gunišová.