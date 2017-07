SOPK zriaďuje odborné výbory a sekcie

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 3. júla (TASR) - S cieľom aktívne zapojiť členov do svojej činnosti a na druhej strane ju bezprostrednou komunikáciou s nimi skvalitniť môže Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v zmysle zákona zriaďovať odborné poradné orgány – špecializované výbory a odvetvové sekcie.priblížila tlačová tajomníčka komory Bibiána Gunišová. Príkladom je Sekcia výrobcov obranného priemyslu SR, ktorej vznik nedávno iniciovali členské firmy pôsobiace v tomto odvetví.Komora sa prostredníctvom svojich piatich odborných poradných orgánov – výborov – zapája do pripomienkovania právnych predpisov v oblasti podnikania, v súlade so zaradením SOPK ako pripomienkovacieho miesta pri medzirezortnom pripomienkovom konaní.vysvetlila Gunišová.Pri SOPK pôsobí tiež 18 odborných sekcií s celoslovenskou pôsobnosťou. Sekcie sú zriadené podľa odvetvového kritéria, ich členmi môžu byť firmy pôsobiace v danom odvetví. "doplnila Gunišová.Sekcie organizujú semináre a odborné konferencie v spolupráci s partnerskými organizáciami. Zúčastňujú sa na medzinárodných veľtrhoch a výstavách doma i v zahraničí. Spolupracujú s odbornými výbormi a regionálnymi komorami SOPK, pripravujú stanoviská a pripomienky k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa oblastí, v ktorých podnikajú.SOPK je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona z roku 1992 o obchodných a priemyselných komorách. Funguje od 1. júla 1992. Pôsobí na celom území Slovenska prostredníctvom svojich ôsmich regionálnych komôr a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí. Jej predsedom je Peter Mihók.