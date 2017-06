Sopranistka Gréta Švercelová Jezná oslavuje 70 rokov

Operná speváčka Gréta Jezná Švercelová v roku 2014 prebrala cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Encyklopédia dramatických umení Slovenska: M-Ž. II. zväzok. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo SAV, 1990. ISBN 80-224-0001



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brodzany/Bratislava 15. júna (TASR) - Operná a operetná speváčka (soprán) Gréta Švercelová – Jezná sa narodila 15. júna 1947 v Brodzanoch. Vo štvrtok bude mať 70 rokov.Absolventka bratislavského Konzervatória sa v roku 1967 stala sólistkou operného súboru Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) v Banskej Bystrici, odkiaľ ju v roku 1974 angažovali do spevohry Divadla Nová scéna v Bratislave.Jej očarujúci spev zaznieval v operách, operetách i v muzikáloch. V Banskej Bystrici spievala Máriu v Cárovi a tesárovi, Amarillis v Erindovi, Zerlinu v opere Don Giovanni, Mussetu v Bohéme, Arsenu v Cigánskom barónovi, sestru Mi v Zemi úsmevov, Rose Marie v rovnomennej opere. Niekoľko postáv vytvorila aj v činohre DJGT vo Zvolene, napríklad naštudovala úlohu Alicie v titule Dom so siedmimi balkónmi.V Divadle Nová scéna uplatnila svoj zvonivý soprán aj pohybovo tanečné schopnosti. Temperamentný herecký prejav ju predurčil na subretné úlohy. Účinkovala v operetách Cigánsky barón, Gróf Luxemburg, Veselá vdova. Vystupovala v muzikáloch a spevohrách a hudobných komédiách ako napríklad Manon, Priateľ Bunbury, Ohnivák, Traja mušketieri, Opera Mafiozo, Staré domy, Kankán, Nech gitara hrá, Cigáni idú do neba.Spievala náročné hlavné úlohy v klasických operetách Noc v Benátkach, Orfeus v podsvetí, Čardášová princezná, Bocaccio.Spevoherné herectvo predviedla v tituloch Princ a žobrák, Sľuby sa sľubujú, Červená karavána, Mýliť sa je ženské, Veselica, Pes, ktorého volali pán Bozzi, Brzdy, Ľubov, Gordický uzol, Hrnčiarsky bál.Sopranistka Gréta Švercelová – Jezná účinkovala aj v mnohých hudobno-zábavných programoch, v televíznych inscenáciách operiet a muzikálov, vo filmoch i na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.Cenu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pri príležitosti Dňa Ústavy SR si prevzala z rúk vtedajšieho starostu mestskej časti Richarda Frimmela v auguste 2007.