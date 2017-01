Soros o Trumpovi: Je to podvodník a možný diktátor smerujúci k pádu

Americký biznismen a filantrop maďarsko-židovského pôvodu GEORGE SOROS. Foto: TASR/Pavel Neubauer Americký biznismen a filantrop maďarsko-židovského pôvodu GEORGE SOROS. Foto: TASR/Pavel Neubauer

New York 20. januára (TASR) - Americký finančník George Soros označil vo štvrtok novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa USA za "podvodníka" a "možného diktátora", ktorý spôsobí otras na finančných trhoch.Soros, podporovateľ neúspešnej prezidentskej kandidátky Demokratickej strany Hillary Clintonovej, ale vyjadril presvedčenie, že Trump bude pod kontrolou Kongresu a ústavy."Stal by sa diktátorom, ak by sa tomu vyhol, ale nebude toho schopný," uviedol Soros v rozhovore pre televíziu Bloomberg na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose - deň pred inauguráciou Donalda Trumpa."Osobne som presvedčený, že (Trump) smeruje k neúspechu. Ale nie kvôli ľuďom ako ja, ktorí by chceli, aby neuspel, ale preto, že myšlienky, ktoré ho sprevádzajú, sú protikladné," vysvetlil finančník Soros. Ako dodal, v dôsledku neistoty generovanej Trumpovou administratívou očakáva otras na finančných trhoch.