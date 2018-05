Soros odkázal EÚ, aby riešila kvóty migrantov na dobrovoľnej báze

George Soros, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Paríž 30. mája (TASR) - Európska únia stojí pred hrozbou ďalšej veľkej finančnej krízy a bude sa musieť popasovať s tromi hlavnými výzvami - migráciou, územnou dezintegráciou a politikou úsporných opatrení. Uviedol to v utorok v Paríži americký miliardár, investor a filantrop George Soros.Soros vystúpil s prejavom na výročnom podujatí Európskej rady pre zahraničné vzťahy (ECFR). Ide o medzinárodný think-tank so sídlom v Londýne, ktorý na úrovni expertov funguje naprieč celou Európskou úniou a jeho cieľom je vykonávať nezávislý prieskum zameraný na európsku zahraničnú a bezpečnostnú politiku.Soros, ktorý sa v polovici apríla v Bruseli stretol s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom, na parížskom podujatí upozornil, že závislosť Európskej únie na úsporných opatreniach poškodila euro a zhoršila európsku finančnú krízu. Poukázal v tejto súvislosti na prudkú zmenu hodnoty dolára a únik kapitálu z rozvíjajúcich sa trhov.oznámil Soros podľa americkej spravodajskej televízie CNBC.Soros nezabudol Európanom pripomenúť ani migračnú krízu, s ktorou ho populistické médiá a politici často spájajú, a zdôraznil princíp dobrovoľnosti pri prijímaní migrantov.Utečeneckú problematiku by podľa jeho slov pomohol riešiť tzv. Marshallov plán pre Afriku s finančným príspevkom vo výške 30 miliárd dolárov. Pre EÚ to nie je novinka - naposledy o Marshallovom pláne pre Afriku hovoril predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani v utorok v Štrasburgu s bývalým šéfom Africkej únie Alphom Condém.zdôraznil Soros s odkazom na systém kvót pre utečencov z Talianska a Grécka, ktorýčlenské krajiny EÚ.Americký miliardár tiež upozornil, že predstava Európy akoje nereálna. Súhlasí s názormi, že EÚ by mala lepšie chrániť svoje vonkajšie hranice, ale odporučil ich nechať otvorené pre legálnu migráciu.