Sorosov hovorca: Vládna kampaň proti migrantom je protieurópska

George Soros, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 11. júla (TASR) - Maďarská plagátová kampaň namierená proti migrantom, ktorá využíva portrét amerického finančníka Georgea Sorosa, pripomína temné obdobie Európy, vyhlásil dnes podľa agentúry Reuters Sorosov hovorca Michael Vachon.Maďarský spravodajský server hvg.hu cituje vyjadrenie Vachona, podľa ktorého táto kampaň prezentuje Sorosov postoj k migrácii mylne. Maďarská vláda totiž tvrdí, že finančník chce do Európy presťahovať masy ilegálnych migrantov.Sorosov postoj k migrácii je podľa jeho hovorcu taký, že medzinárodné spoločenstvo by malo viac podporiť rozvojové krajiny, v ktorých je v súčasnosti 89 percent utečencov, a že Európa by mala z uvedených krajín prevziať niekoľko stotisíc preverených utečencov v rámci kontrolovaného prisťahovaleckého procesu.Vachon maďarskú vládnu kampaň, ktorá podľa jeho slov šíri nenávisť voči cudzincom a démonizuje utečencov, označil za protieurópsku.píše sa na bilbordoch s portrétom finančníka, ktoré rozvešali v minulých dňoch po celom Maďarsku. Plagáty sú označené ako Národná konzultácia 2017 a je na nich uvedená poznámka, že 99 percent ľudí (Maďarov) odmieta ilegálnu migráciu.