Sorosova organizácia: Orbánova vláda chce kriminalizovať spoločnosť

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 23. januára (TASR) - Cieľom autorov návrhu vládneho balíka zákonov na potlačenie nelegálneho prisťahovalectva, takzvaného zákona Stop Sorosovi, je dosiahnuť kriminalizovanie občianskej spoločnosti v Maďarsku. Povedal to v utorok podľa komerčnej televízie ATV budapeštiansky hovorca Nadácie otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) Csaba Csontos.Vo vyhlásení hovorca podotkol, že návrh zákona nie je o americkom finančníkovi Georgeovi Sorosovi a nie je ani o Nadácii otvorenej spoločnosti.uviedol Csontos.zdôraznil hovorca s poznámkou, že naďalej budú podporovať občianske organizácie a že zostávajú aj naďalej zaviazaní k ochrane slobody slova a nezávislého zmýšľania.Návrh, ktorý maďarská vláda zdôvodňuje potrebou zvýšenia bezpečnosti v krajine, bude schvaľovať parlament vo februári. Kabinet uviedol, že považuje za dôležité, aby organizácie, ktoré sa zúčastňujú na organizovaní a podpore nelegálnej migrácie a ktoré majú zahraničné zdroje financovania, fungovali transparentnejšie. Preto iniciuje ich registráciu.Zo zahraničnej finančnej podpory by takéto organizácie odvádzali poplatok vo výške 25 percent, pričom tieto finančné prostriedky chce vláda použiť na ochranu štátnych hraníc. Navrhovaný balík zákonov ráta aj s vyhosťovaním osôb, ktoré by podporovali a organizovali prisťahovalectvo.