SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach vydáva vlastný časopis la Borec

Na snímke časť redakčného tímu školského časopisu la Borec, ktorý vydáva Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach. Foto: TASR - Michaela Zdražilová

Medzilaborce 16. apríla (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) Andyho Warhola v Medzilaborciach vydáva vlastný študentský časopis "la Borec" už približne desať rokov. Kedysi vychádzal štvrťročne, momentálne dvakrát do roka.Okrem aktuálnych školských tém v ňom čitatelia nájdu aj informácie z mesta či okolia. Žiaci sa tak zdokonaľujú nielen v slovenskom jazyku, ale aj v počítačových zručnostiach. "Podieľame sa na ňom traja učitelia v spolupráci s redakčnou radou, teda so žiakmi," uviedla pre TASR učiteľka slovenského jazyka Miroslava Gičová s tým, že ich je osem. "Sú členovia, ktorí pravidelne prispievajú, ale nájdu sa aj takí, ktorí na základe svojich zážitkov napíšu príspevok a pošlú nám ho," vysvetlila princíp tvorby.Časopis sa okrem vlastných študentov dostáva do rúk aj žiakom základných škôl v prípade záujmu o vzdelanie práve na SOŠ Andyho Warhola. Má približne 24 strán. "Posielame ho aj na rôzne súťaže," poznamenala Gičová s tým, že za najväčší úspech doteraz považujú umiestnenie sa v striebornom pásme celokrajskej súťaže. Pre členku redakčnej rady, štvrtáčku Andreu Klecovú je časopis výbornou školou slovenčiny. "Je to dobrý pocit, keď ako škola niečo vytvoríme," povedala pre TASR.SOŠ v Medzilaborciach vznikla v roku 2004 spojením dvoch výchovno-vzdelávacích inštitúcií. V decembri o štyri roky na to jej bol prepožičaný čestný názov kráľa popartu. Stala sa tak jedinou školou na svete fungujúcou pod menom tohto umelca, ktorého rodičia pochádzali z neďalekej obce Miková. Množstvo aktivít, ktoré realizuje, sa nesie práve v tomto duchu. "Škola úzko spolupracuje s múzeom Andyho Warhola. Naši žiaci sa zapájajú do rôznych projektov, ktoré usporadúva, pravidelne navštevujú výstavy a tvorivé dielne, ktoré tam realizujú," uviedla pre TASR riaditeľka školy Jarmila Savčaková.Výchova a vzdelávanie prebiehajú v dvoj-, troj- a štvorročných odboroch. Žiaci si môžu vybrať štúdium vo viacerých oblastiach, ako sú napríklad služby, strojárstvo, drevospracujúci priemysel, mechanik počítačových sietí či hasičskej techniky, obchodná akadémia, ale aj marketing. V súčasnosti školu navštevuje 223 žiakov najmä z Medzilaboriec a okolia. Kedysi fungoval pri škole aj internát. "V roku 2013 bola pozastavená jeho činnosť z dôvodu nezáujmu žiakov o ubytovanie," poznamenala riaditeľka. Vzdelávaco-výchovný proces zabezpečuje 26 pedagogických zamestnancov.Teoretické vyučovanie prebieha v budove na ulici Duchnovičova a odborný výcvik v priestoroch na Mierovej ulici, kde sa nachádzajú dielne. "Žiaci uskutočňujú prax aj na zmluvných pracoviskách," vysvetlila.SOŠ A. Warhola spolupracuje najmä so školami a organizáciami v Poľsku. Zúčastňuje sa na rôznych medzinárodných projektoch, v ktorých sú študenti úspešní. Pozitívne výsledky dosahujú aj na poli stredoškolskej odbornej činnosti, jazykových či športových súťaží, ale aj v oblasti ekonomických a praktických predmetov. Škola má v súčasnosti rozbehnutých 16 projektov nielen v oblasti vzdelávania, športu, ale aj životného prostredia a ďalších.