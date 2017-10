SOŠ chemická v Bratislave je najväčšou svojho druhu na Slovensku

Na snímke učebne Strednej odbornej školy chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave 2. októbra 2017. Foto: TASR - Pavol Zachar Na snímke učebne Strednej odbornej školy chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave 2. októbra 2017. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 2. októbra (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) chemická v bratislavskom Vlčom hrdle je jediná svojho druhu v Bratislavskom kraji a s prívlastkom chemická aj na Slovensku. Vychováva najväčší počet chemikov spomedzi stredných škôl v krajine a v súčasnosti ju navštevuje 235 študentov, 218 na dennom štúdiu a 17 vo vyššom odbornom štúdiu externou formou.Škola sa do dnešnej podoby formovala od roku 2004, keď sa postupne spojila so Strednou odbornou školou na Skalickej ulici v Bratislave, so Stredným odborným učilišťom vo Vlčom hrdle a so Strednou priemyselnou školou chemickou na Račianskej ulici v hlavnom meste. "Ak si pozrieme bližšie dátum vzniku jednotlivých škôl, ktoré boli súčasťou tejto fúzie, dostaneme sa až do roku 1951. Vtedy začala písať svoju históriu Podniková škola pri Závode Juraja Dimitrova na Račianskej ulici," priblížila TASR riaditeľka SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle Silvia Loffayová. Výučba mladých chemikov v Bratislave v tom čase bola hlavne pre Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave či spoločnosť Slovnaft a aj dnes podľa riaditeľky vychovávajú mladých chemikov pre veľké i malé firmy."V tomto školskom roku 2017/2018 sme otvorili tri triedy prvého ročníka," povedala Loffayová. Študenti, ktorých zaujíma chémia, farmaceutické vedy, biotechnológia alebo výroba kozmetiky, študujú na škole odbory - biotechnológia a farmakológia alebo technológia kozmetiky a chemických liečiv. Technické lýceum s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka je odbor zameraný na prírodné, technické a ekonomické vedy. "Najväčší záujem je o odbor biotechnológia a farmakológia, technológia kozmetiky a chemických liečiv a veľmi veľký úspech nadobúda študijný odbor chemik operátor, ktorý priamo pripravuje študentov pre spoločnosť Slovnaft," poznamenala Loffayová s tým, že najväčší počet absolventov má škola v odbore biotechnológia a farmakológia. Škola ponúka aj nadstavbové štúdium, vyššie odborné vzdelanie či odbornú prax a odborný výcvik.Študenti si svoje vedomosti a zručnosti testujú aj v zahraničných školách, a to prostredníctvom niekoľkotýždňových stáží v rámci programu ERASMUS+, ktoré škola realizuje už osem rokov. Študenti tak majú možnosť nahliadnuť do štúdia chémie aj v krajinách, ako Taliansko, Nemecko, Česká republika či Maďarsko alebo Rakúsko.SOŠ chemickej sa taktiež ako iných škôl dotkol pokles študentov a najviac to pociťovala v rokoch 2013 a 2014. Posledné dva roky však eviduje naopak nárast počtu žiakov. "Prekročiť hranicu 200 žiakov a dostať sa k číslu 235 je pre nás úspech. Práve tento školský rok sme zaznamenali viac ako 20-percentný nárast počtu študentov," povedala Loffayová. Riaditeľka to vysvetľuje aktivitou, ktorú škola vyvíja na to, aby zaujala žiakov základných škôl a ich rodičov. "Ročne nás navštívi v priemere 2000 žiakov základných škôl (ZŠ), a to prostredníctvom množstva akcií, ktoré pre žiakov ZŠ realizujeme," vysvetlila Loffayová. Medzi aktivity, ktorými chce škola zaujať, patria chemické laboratórne cvičenia, ukážkové hodiny, príprava na chemickú olympiádu, množstvo súťaží pre žiakov ZŠ či projekt Krimichémia.