SOŠ Pod Sokolicami je stále spätá so strojárstvom a elektrotechnikou

Stredná odborná škola Pod Sokolicami v Trenčíne vznikla v roku 1952, kedy sa v Trenčíne začali učiť pracovné zálohy. Vznikla pre potreby strojárskych podnikov na Považí, existencia školy bola však najviac naviazaná na bývalý podnik Továreň obrábacích strojov a jej predchodcov (Omnia, Závody Vorošilova). Prvé odbory boli sústružník, frézar a zámočník. Na snímke vchod do budovy školy. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Stredná odborná škola Pod Sokolicami v Trenčíne vznikla v roku 1952, kedy sa v Trenčíne začali učiť pracovné zálohy. Vznikla pre potreby strojárskych podnikov na Považí, existencia školy bola však najviac naviazaná na bývalý podnik Továreň obrábacích strojov a jej predchodcov (Omnia, Závody Vorošilova). Prvé odbory boli sústružník, frézar a zámočník. Na snímke vchod do budovy školy. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne drží krok s dobou

SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne vychovala aj majstrov sveta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 14. mája (TASR) - Stredná odborná škola Pod Sokolicami v Trenčíne vznikla v roku 1952, kedy sa v meste začali učiť pracovné zálohy. Vznikla pre potreby strojárskych podnikov na Považí, existencia školy bola však najviac naviazaná na bývalý podnik Továreň obrábacích strojov a jej predchodcov (Omnia, Závody Vorošilova). Prvé odbory boli sústružník, frézar a zámočník.Podľa riaditeľa Ľuboša Chochlíka história školy od jej začiatku až po súčasnosť bola spojená so strojárstvom a elektrotechnikou. V minulosti bola jedinou školou na Slovensku, kde študovali opravári traktorov.„Až v roku 1974 bol na tejto škole zriadený prvý štvorročný maturitný študijný odbor – univerzálny obrábač a v roku 1975 ďalší štvorročný študijný odbor – mechanik číslicovo riadených strojov, čo bol predchodca súčasnej mechatroniky. Škola vtedy mala celoštátnu pôsobnosť pre experimentálne overovanie nového odboru mechanik číslicovo riadených strojov,“ priblížil Chochlík s tým, že následne sa tento študijný odbor rozšíril po celom Československu.Ako dodal, školu momentálne navštevuje 303 žiakov študujúcich v piatich študijných odboroch dennou formou, rovnako päť študijných odborov majú v nadstavbovom štúdiu a ponuku štúdia dopĺňa ďalších deväť učebných odborov.„Najžiadanejším študijným odborom je momentálne mechanik - nastavovač a mechanik – elektrotechnik. U mechanikov – elektrotechnikov sú najžiadanejšie odbory zamerané na diagnostiku a informačné technológie,“ doplnil riaditeľ. V praxi je podľa neho najväčší záujem o obrábačov kovov a strojných mechanikov. „Sme jedna z mála škôl, ktoré ešte učia trojročné odbory,“ zdôraznil Chochlík.SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne podľa neho momentálne ponúka komplexnú – teoretickú i praktickú výučbu, výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 17 učiteľov a 12 majstrov odbornej výchovy a ďalších 17 nepedagogických zamestnancov. Škola má vlastné dielne na praktické vyučovanie, kuchyňu, jedáleň, športový areál. „Naši žiaci momentálne praxujú v 61 spolupracujúcich podnikoch,“ pripomenul riaditeľ.Za viac ako šesť desaťročí prešla Stredná odborná škola Pod Sokolicami rôznymi etapami a musela reagovať na meniace sa požiadavky praxe na absolventov školy. Škole sa aj vďaka spolupráci so súkromným sektorom a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami darí držať krok s dobou.„Doba ide strašne rýchlo dopredu, ale napríklad v strojárstve nachádzame stále konštrukcie a technológie, ktoré boli pred 30 rokmi, tvoria akýsi základ. V elektrotechnike je to čosi iné. Ide to dopredu veľmi rýchlo, morálna zastaranosť napríklad v informačných technológiách prichádza po polroku, možno i skôr," priblížil riaditeľ školy Ľuboš Chochlík.Škola je zameraná najmä na trieskové obrábanie, v posledných rokoch sa však orientujú na moderné spôsoby spracovania kovov. „Viac sa teraz zameriavame na 3D tlačiarne, na laserové obrábanie. Máme spolupracovníkov a priaznivcov školy, ktorí nám pomáhajú a požičiavajú nám moderné zariadenia. Spolupracujeme s družobnými školami v zahraničí. Chodíme na prax do Nemecka, na Sicíliu. Družobné školy máme v Dánsku, vo Fínsku v Rumunsku. V Rumunsku ide technika v porovnaní s nami dopredu strašne rýchlo, najmä v oblasti opravy automobilov," skonštatoval riaditeľ.Ako dodal, škola drží krok s dobou i preto, lebo vedeniu sa na jednej strane darí získavať mladých pedagógov a na druhej strane majú starší, skúsenejší pedagógovia záujem na svojom odbornom raste. Podstatná je podľa riaditeľa spolupráca medzi učiteľmi a majstrami odbornej výchovy. „Pokiaľ by sme sa zakopali na teoretickej či praktickej výučbe a nebudeme si vymieňať skúsenosti, bolo by to veľmi zle. Učiteľ teoretickej výučby musí ovládať praktickú výučbu a naopak," zdôraznil Chochlík.SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne je celoslovensky známa organizovaním Trenčianskych robotických dní. Škola zorganizovala už 13 ročníkov. „Cieľom Trenčianskeho robotického dňa je prezentácia a popularizácia vedy a techniky medzi mladými ľuďmi. Zameraný je najmä na deti základných škôl, ktorým sa snažíme ukázať, že technika je zaujímavá a nie je ťažká. Tútorom Trenčianskeho robotického dňa bol aj astronaut s československými koreňmi Eugene Cernan, ktorý bol posledný kozmonaut na Mesiaci. Zo známych osobností sa Robotického dňa zúčastnili Ladislav Roth, Slovák, ktorý projektoval medziplanetárne sondy v NASA, marsologička Michaela Musilová a niektorí významní slovenskí vedci. Na Trenčianskom robotickom dni bola odprezentovaná aj prvá slovenská družica," doplnil riaditeľ.Stredná odborná škola Pod Sokolicami v Trenčíne vychovala počas 65 rokov tisícky absolventov – strojárskych a elektrotechnických odborníkov. Mnohí z nich pokračovali v štúdiu na vysokých školách a dnes zastávajú významné riadiace funkcie v podnikoch po celom Slovensku.Podľa riaditeľa Ľuboša Chochlíka však absolventi školy našli uplatnenie nielen v technických, ale mnohí napríklad i v humanitných profesiách. Škola poskytla vzdelanie i mnohým známym osobnostiam.„Naším absolventom bol napríklad majster sveta v hokeji Miroslav Hlinka, ďalší známy hokejista a reprezentant Ľubo Sekeráš, vicemajster sveta v cestnej cyklistike Milan Dvorščík, držiteľ niekoľkých svetových a európskych ocenení, letecký akrobat Pavol Čičo, alebo majster sveta v thajskom boxe Martin Pacas," priblížil Chochlík.Celoslovensky známymi absolventmi školy sú aj jaskyniar a fotograf Lukáš Kubičina, tréner tohtoročných hokejových dorasteneckých majstrov Slovenska Martin Opatovský a tréner futbalistov AS Trenčín Roman Marčok. Absolventom školy je aj jej súčasný riaditeľ Ľuboš Chochlík.„Našou úlohou je vychovávať predovšetkým strojárskych a elektrotechnických odborníkov. Dnes mnoho našich absolventov pôsobí na vysokých školách ako asistenti, ďalší riadia strojárske podniky," uzavrel riaditeľ.