SOŠS v Nitre má za sebou takmer 70-ročnú históriu

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 18. júna (TASR) – História Strednej odbornej školy stavebnej (SOŠS) na Nábreží mládeže v Nitre sa začala písať v roku 1949, kedy podnik Pozemné stavby Nitra začali so skupinovou výučbou učňov v profesiách murár a tesár. V priebehu 50. rokov minulého storočia sa príprava učňov sústredila v podnikovom odbornom učilišti.Od školského roku 1965/66 sa začalo vyučovať v novom areáli na Nábreží mládeže, kde neskôr pribudla aj večerná forma vzdelávanie. V roku 1978 bolo zriadené Stredné odborné učilište stavebné.povedala riaditeľka školy Ľubica Hlaváčová.SOŠ stavebná pri vzdelávaní svojich žiakov úzko spolupracuje aj so zamestnávateľmi, stavebnými firmami, ale aj odbornými organizáciami a profesijnými komorami. V spolupráci s nimi teraz pripravuje otvorenie nových odborov, o ktoré je v stavebnom priemysle čoraz väčší záujem.vysvetlila Hlaváčová.Okrem nových študijných odborov by malo v škole pribudnúť aj nové vybavenie. Škola chce zrekonštruovať a novými strojmi zariadiť odborné dielne.dodala Hlaváčová.