Soul vyzýva KĽDR na dialóg a zastavenie všetkých provokácií

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 10. augusta (TASR) - Juhokórejská Národná bezpečnostná rada dnes naliehavo vyzvala Severnú Kóreu, aby okamžite prestala s provokáciami a vrátila sa k rokovaciemu stolu. Informovala o tom agentúra Jonhap s tým, že dialóg je stále možný, ak sa komunistický štát rozhodne spolupracovať.uviedol hovorca juhokórejského prezidentského sídla Modrý dom.Dodal, že Národná bezpečnostná rada vyzvala tiež Pchjongjang, aby okamžite zastavil všetky aktivity, ktoré by ďalej eskalovali napätie na Kórejskom polostrove.Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) dnes pohrozila, že zvažuje vystrelenie štyroch rakiet stredného doletu typu Hwasong-12 do oblasti ostrova Guam, kde majú Spojené štáty viacero vojenských základní.Podľa ozbrojených síl KĽDR by plány na raketový útok na oblasť Guamu mohli byť dokončené do polovice augusta a následne sa bude čakať, či vodca Kim Čong-un vydá rozkaz na ich realizáciu.