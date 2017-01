Soul zakázal predaj desať modelov BMW, Nissanu a Porsche

Na archívnej snímke logo automobilky BMW Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 2. januára (TASR) - Južná Kórea zakázala predaj 10 modelov značiek Nissan, BMW a Porsche. Ako dôvod uviedla, že automobilky sfalšovali údaje v certifikačných dokumentoch. Najnovší prípad je tak pokračovaním emisného škandálu, ktorý ako prvú zasiahol najväčšiu nemeckú automobilku Volkswagen.Juhokórejská vláda ešte v auguste minulého roka oznámila, že plánuje zakázať predaj 10 modelov spomínaných značiek. Uviedla to po tom, ako nechala preveriť, či okrem Volkswagenu nefalšovali údaje o emisiách a hlučnosti vozidiel aj ďalšie zahraničné firmy.Informácie o zákaze predaja zverejnilo juhokórejské ministerstvo životného prostredia. Zároveň uviedlo, že juhokórejské pobočky automobiliek dostali pokutu v celkovej hodnote 7,17 miliardy wonov (5,7 milióna eur).Vyšetrovanie v Južnej Kórei odštartovala aféra Volkswagenu, ktorá vypukla v septembri 2015 v Spojených štátoch. Vtedy americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) zverejnila, že VW nainštaloval do vozidiel s naftovým motorom softvér, ktorý počas testov umožňoval zamaskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Volkswagen neskôr priznal, že vo svete jazdí celkovo 11 miliónov áut s problematickým softvérom, z toho väčšina v Európe.Automobilku začali preverovať vo viacerých štátoch sveta, vrátane Južnej Kórey. Tá, podobne ako iné krajiny, neskôr rozšírila vyšetrovanie aj na iné firmy. To sa podľa všetkého odrazilo aj na predaji dovezených áut do Južnej Kórey. Ich predaj klesol za 11 mesiacov minulého roka medziročne o 7 % a očakáva sa, že rok 2016 zaznamená prvý pokles predaja od roku 2009.