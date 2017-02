Soulová speváčka Aretha Franklin ohlásila ukončenie kariéry

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Sedemdesiatštyriročná speváčka chce tráviť viac času so svojimi vnúčatami, hodlá však pripraviť ešte jeden album, na ktorom bude niekoľko skladieb produkovať Stevie Wonder.NEW YORK 9. februára (WebNoviny.sk) - Americká soulová a R&B speváčka Aretha Franklinová sa rozhodla ukončiť tento rok svoju umeleckú kariéru.Sedemdesiatštyriročná speváčka chce tráviť viac času so svojimi vnúčatami, hodlá však pripraviť ešte jeden album, na ktorom bude niekoľko skladieb produkovať Stevie Wonder.Franklinová zároveň potvrdila, že v roku 2017 odohrá aj svoje posledné koncertné vystúpenia. Speváčka rozhodnutie odôvodňuje tým, že je "" so svojou kariérou a je pripravená odísť zo scény. Rodáčku z Memphisu v ostatných rokoch trápili zdravotné problémy a v roku 2010 podstúpila i operáciu.Franklinová je držiteľkou 18 cien Grammy a so 75 miliónmi predných platní patrí ku komerčne najúspešnejším hudobným umelcom všetkých čias. V roku 1987 bola ako prvá žena uvedená do Rokenrolovej siene slávy. Vydala 41 štúdiových albumov, na prvé miesto rebríčkov sa dostalo zhruba 20 jej skladieb.