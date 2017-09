SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 23. septembra (WebNoviny.sk) - Vo veku 68 rokov zomrel v sobotu americký r'n'b, funkový a soulový spevák Charles Bradley. Rodák z floridského mesta Gainesville skonal po dlhom boji s rakovinou. Ako informuje magazín Billboard, interpret naposledy vydýchol v newyorskom Brooklyne v blízkosti svojej rodiny, priateľov a kolegov z kapiel, v ktorých pôsobil."Ďakujeme vám za vaše modlitby v tomto náročnom období. Pán Bradley bol naozaj vďačný za všetku lásku, ktorej sa mu od fanúšikov dostávalo. Veríme, že jeho lásku si budú (ľudia, pozn. red.) pamätať a ďalej ju šíriť," uviedol Bradleyho hovorca v stanovisku.Charles Bradley sa narodil 5. novembra 1948. Na hudobnej scéne sa pohyboval od roku 1965, pričom spočiatku vystupoval pod pseudonymom Black Velvet. Neskôr sa zoznámil s producentom a gitaristom Tomom Brenneckom, ktorý v tom čase pôsobil v kapele The Bullets a v roku 2007 založil formáciu Menahan Street Band. Bradley s Brenneckom nahrali viacero skladieb, z ktorých niektoré začali v roku 2002 vychádzať na vinylových platniach. Desať z týchto skladieb neskôr vybrali na Bradleyho debutový album No Time For Dreaming, ktorý vyšiel v januári 2011. Po ňom vydal ešte štúdiovky Victim Of Love (2013) a Changes (2016).style="text-decoration: underline">Soulový spevák Charles Bradley prehral boj s rakovinou © SITA Všetky práva vyhradené.