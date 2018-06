Southgate nebol nadšený z výkonu Anglicka, Kane: Musíme veriť

Na snímke tréner futbalistov Anglicka Gareth Southgate oslavuje víťazstvo 6:1 v zápase základnej G-skupiny MS vo futbale Anglicko - Panama v ruskom meste Nižnij Novgorod 24. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nižnij Novgorod 25. júna (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate nebol unesený nedeľňajším výkonom svojich zverencov napriek tomu, že v stretnutí G-skupiny MS 2018 rozstrieľali outsidera z Panamy 6:1. Angličania si na úkor debutanta pripísali najvyššie víťazstvo na svetových šampionátoch a majú za sebou najlepší štart.Na úvod zdolali Tunisko 2:1, dve víťazstvá v prvých dvoch zápasoch dosiahli po tretí raz v histórii. Podarilo sa im to aj v rokoch 1982 a 2006, tentoraz to však dokázali s imponujúcejším skóre. Dali osem gólov a po druhom kole skupinovej fázy sa im v produktivite rovnajú iba domáci Rusi a súperi v G-skupine Belgičania.povedal Southgate na stránke BBC.Anglicko a Belgicko majú v tabuľke rovnaký počet šesť bodov a zhodné skóre 8:2. Vo štvrtok o 20.00 h SELČ je v Kaliningrade na programe vzájomný súboj o prvé miesto v skupine.dodal Southgate, ktorý vyzdvihol nielen gólový prínos Harryho Kanea. Anglický kapitán je s piatimi gólmi na čele poradia strelcov MS 2018:Dvadsaťštyriročný Kane sa v Rusku stal ozajstným streleckým lídrom "Troch levov". Dvoma gólmi zariadil triumf nad Tuniskom a proti Paname vsietil hetrik ako tretí Angličan na MS po Geoffovi Hurstovi (1966) a Garym Linekerovi (1986). Aby však mohli Angličania pomýšľať na najvyššie priečky, musí to potvrdiť aj proti silnejším súperom. Prvú možnosť bude mať proti Belgicku.povedal kapitán.Panama dala iba jeden gól, ale pre krajinu zóny Futbalovej konfederácie Severnej a Strednej Ameriky a Karibiku (CONCACAF) to bol dostatočný dôvod na oslavu. Tridsaťsedemročný Felipe Baloy sa vo svojom predposlednom reprezentačnom zápase stal autorom premiérového zásahu Panamy na záverečnom turnaji MS. Po štvrtkovom stretnutí s Tuniskom, v ktorom sa debutant pokúsi o historické víťazstvo, sa rozlúči s najcennejším dresom: