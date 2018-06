Southgate podržal Sterlinga: Moja úloha je chrániť hráčov

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. júna (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate zaradil Raheema Sterlinga do základnej zostavy v sobotňajšom prípravnom zápase proti Nigérii (2:1). Krídelník Manchestru City prišiel neskoro do tréningového kempu pred majstrovstvami sveta v Rusku údajne pre odložený let. Southgate ho podržal, hoci najskôr uvažoval o jeho vylúčení z kádra.citovala 47-ročného kormidelníka agentúra DPA. Dvadsaťtriročného hráča kritizovali v uplynulých dňoch aj za nové tetovanie, na pravé lýtko si dal vyobraziť zbraň.Sterling odohral proti Nigérii 73 minút, bol aktívny a dostal sa do dvoch dobrých príležitostí na skórovanie. Výkon si poškvrnil žltou kartou za filmovanie.Anglicko dominovalo v prvom polčase, keď sa dostalo do dvojgólového vedenia po presných zásahoch Garyho Cahilla a Harryho Kanea. Kanonier Tottenhamu Hotspur strelil ôsmy gól v uplynulých siedmich medzinárodných dueloch.vyhlásil autor 30 gólov v Premier League 2017/2018. V úvode druhého dejstva síce znížil Alex Iwobi, no domáci si udržali víťazstvo vo Wembley.priznal kouč hostí Gernot Rohr.Zverenci Southgatea odohrajú posledný prípravný zápas pred MS vo štvrtok proti Kostarike. Púť šampionátom odštartujú 18. júna duelom s Tuniskom. V G-skupine sa stretnú aj s Belgickom a Panamou. Nigéria nastúpi v "déčku" proti Chorvátsku, Islandu a Argentíne.