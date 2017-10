SOV zatiaľ počíta s 54 slovenskými športovcami na ZOH 2018

Na snímke je logo zimnej olympiády v Pjongčangu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bývalý olympijský víťaz Ki-hoon bude niesť v Aténach pochodeň

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - K stredajšiemu termínu "100 dní do začiatku ZOH 2018" Slovenský olympijský výbor (SOV) operuje s odhadom 54-člennej výpravy športovcov. Istú účasť má mužská reprezentácia ľadového hokeja s 25 hráčmi, biatlonisti obsadia desať miest, v krasokorčuľovaní si postup vybojovali Nicole Rajičová medzi ženami a Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley v súťaži tanečných párov.V ďalších odvetviach XXIII. zimných olympijských hier Pjongčang 2018 zatiaľ nie je počet zástupcov definitívny. Alpské lyžovanie momentálne disponuje šiestimi miestami, interná nominácia sa uzavrie 20. decembra. Zrejme sa do nej dostanú členovia reprezentačného A-družstva Petra Vlhová, Veronika Velez-Zuzulová, Barbara Kantorová, Adam a Andreas Žampovci a Matej Falat. Štart v súťaži tímov záleží na rebríčku Nations Cup, ktorý sa uzatvorí 22. januára, Slovensko v ňom figuruje na jedenástej priečke, predstaví sa šestnásť družstiev.Beh na lyžiach má uzávierku 21. januára, rebríček sa zostaví na základe Svetového pohára a pretekov FIS. Slovensko má pridelené kvóty pred dvoch mužov, dve ženy a jedno miesto bez určenia pohlavia. Na účasť v dlhých behoch je nutných 100 FIS bodov, v šprinte o dvadsať viac. Dosiaľ to splnili Alena Procházková, Peter Mlynár, Andrej Segeč a Miroslav Šulek, v zime si môžu body vyjazdiť ďalší. Pokiaľ nenazbierajú potrebné body, nenaplnené kvóty pripadnú inej krajine. Slovensko sa rovnako ako v Soči 2014 s určitosťou neobjaví v skokoch na lyžiach. Nina Bezúchová a Viktória Šidlová majú len šestnásť rokov a môžu štartovať iba v Kontinentálnom pohári.Veľká šanca žije na zastúpenie v akrobatickom lyžovaní i snoubordingu. Na Zuzanu Stromkovú čakajú ešte štyri preteky Svetového pohára v disciplíne slopestyle, aktuálne figuruje na dvadsiatej pozícii hodnotenia pre zimné olympijské hry, kam sa kvalifikuje 24 akrobatiek v redukovanom poradí. Snoubordistka Klaudia Medlová na tom bola s kvalifikáciou dobre už po skončení minulej sezóny. Pohybuje sa okolo pätnástej priečky v očistenom poradí, ak sa nič nepredpokladané nestane, tak by sa mala prebojovať do Kórejskej republiky. Kvalifikačné kritéria sú pomerne zložité, keďže Big Air aj slopestyle sa zrátavajú spolu, s tým, že väčší dôraz sa kladie na slopestyle a z Big Airu sa berú tri najlepšie výsledky. Stále je v hre aj Samuel Jaroš, ktorý sa v súčasnosti nachádza pár pozícií pod čiarou.V saniach budú Slovensko v novom ročníku Svetového pohára reprezentovať Jozef Ninis, Katarína Šimoňáková a dvojice Marek Solčanský, Karol Stuchlák a Tomáš Vaverčák, Matej Zmij. Všetci majú šancu ísť na ZOH. Do Pjongčangu pôjde 37 mužov, 27 žien a sedemnásť dvojíc v redukovanom poradí Svetového pohára k 15. decembru po piatom podujatí v americkom Lake Placid. Započítavajú sa do neho traja najlepší jednotlivci z každej krajiny medzi mužmi a ženami a dve najlepšie dvojice. V Soči reprezentovalo SR šesť sánkarov. V boboch rozhodne poradie podľa medzinárodných bodov k 14. januáru. Na ZOH sa kvalifikuje 30 najlepších posádok podľa redukovaného poradia osobitne v dvojboboch a osobitne v štvorboboch (berú sa body pilotov). Približne 21 posádok obsadia špičkové krajiny, jednou disponuje usporiadateľ a o zvyšných osem vrátane voľnej karty budú zápoliť ostatní. Slováci budú do kvalifikácie zbierať body len cez Európsky pohár. Už teraz je jasné, že trocha väčšia šanca na zisk olympijskej miestenky je v štvorboboch, kde súperí o čosi menšia konkurencia.Biatlon je už len otázka menoslovu, na počet päť mužov plus päť žien sú už kritériá splnené, pretože Slováci i Slovenky boli v predchádzajúcej sezóne v Pohári národov do dvadsiateho miesta. Mená budú známe po podujatí SP v nemeckom Ruhpoldingu, v podstate sa urobí rebríček z výsledkov vo SP a IBU Cupe. Na ZOH v individuálnych pretekoch môžu štartovať štyria muži a štyri ženy, výnimka je šprint žien, kde ich môže nastúpiť až päť vzhľadom na zlato Anastasie Kuzminovej v Soči.vysvetlil športový riaditeľ SOV Roman Buček pre TASR. Takisto uzávierka rebríčkov závisí od jednotlivých odvetví, väčšina je ku koncu januára.pokračoval Buček.Pokiaľ sa naplní predpoklad 54 reprezentantov, bude to menej než na predchádzajúcich ZOH v Soči alebo Vancouveri 2010.dodal Buček pre TASR.Kim Ki-hoon z Kórejskej republiky bude niesť v Aténach olympijskú pochodeň. Niekdajší úspešný šortrekár sa cíti veľmi poctený a dúfa, že pomôže k úspešným ZOH 2018 v Pjongčangu.Trojnásobný olympijský víťaz prišiel do Grécka v pondelok.povedal dnes už 50-ročný Ki-hoon pre agentúru Yonhap.