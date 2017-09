SP: Medlová nepostúpila do finále v slopestyle v Cardrone

Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cardrona 3. septembra (TASR) - Slovenskej snoubordistke Klaudii Medlovej nevyšiel vstup do novej sezóny Svetového pohára FIS. V novozélandskom stredisku Cardrona nepostúpila do finále pretekov v slopestyle, keď v kvalifikácii obsadila 24. miesto so ziskom 44,25 bodu.Medlová si v kariére SP pripísala šesť pódiových umiestnení (1x 2. miesto, 5x 3. miesto). Na MS 2015 v rakúskom Kreischbergu vybojovala pre Slovensko bronzovú medailu a prvýkrát na seba výraznejšie upriamila pozornosť. Minulú sezónu negatívne poznačilo zranenie chrupavky v oblasti rebier, ktoré utrpela koncom januára na prestížnom pozývacom podujatí X Games.Slovák Samuel Jaroš sa mal medzi mužmi predstaviť v druhej kvalifikačnej skupine rovnakej disciplíny, ale v nedeľu napokon nenastúpil na štart.