SPÖ opakovane prisľúbila detailné prešetrenie pozadia špinavej kampane

Na snímke Christian Kern.

Viedeň 2. októbra (TASR) - Dva týždne pred parlamentnými voľbami v Rakúsku otriasa alpskou republikou škandál okolo špinavej kampane využívajúcej údajne z poverenia vládnych sociálnych demokratov web na radikálne útoky voči lídrovi konkurenčných ľudovcov Sebastianovi Kurzovi.Predseda Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ), úradujúci spolkový kancelár Christian Kern v nedeľu vo Viedni vyhlásil, že nevedel o účasti jedného zo spolupracovníkov na príprave inkriminovaných materiálov a ubezpečil, že jeho strana urobí maximum pre úplné objasnenie prípadu. Súčasne informoval, že riadením vyšetrovacieho grémia poveril poslanca strany Christopha Matznettera.Christian Kern zdôraznil, že ani on osobne, ani v dôsledku odhalení investigatívnych novinárov niektorých rakúskych médií už odstúpivší šéf predvolebnej kampane SPÖ Georg Niedermühlbichler o spojení predmetných materiálov s predstaviteľmi strany nemali tušenia.Niekdajší poradca SPÖ Tal Silberstein, ktorého v auguste zadržali pre podozrenie z korupcie a prania špinavých peňazí v Izraeli a s ktorým strana jednostranne ukončila spoluprácu, mal podľa informácií médií angažovať tím spolupracovníkov. Ten prostredníctvom sociálnych sietí zverejnil materiály s rasistickým a antisemitským obsahom namierené proti Kurzovi. Inkriminované stránky sa na webe objavovali aj po Silbersteinovom zadržaní a zmizli z neho až po víkendových odhaleniach.Kern, ktorý už skôr hovoril o veľkom pochybení v súvislosti s angažovaním Silbersteina, pripustil, že išlo ešte o väčšiu chybu, ako si myslel.zdôraznil a dodal, že je neprijateľné, že jeden zo spolupracovníkov SPÖ vedel o špinavostiach v kampani proti jednému z konkurentov.Rakúsky kancelár pripustil, že na objasnenie čaká viacero otázok vrátane pozadia financovania spomínaných aktivít, aj keď z SPÖ podľa jeho informácií nezaznamenali žiadne finančné prevody predmetnému tímu. Všetci, ktorí poškodili SPÖ, musia rátať s právnymi dôsledkami, ubezpečil Kern a dodal, že kauza ním dňom volieb 15. októbra neskončí.Aj Kernom poverený poslanec Matznettera dnes ubezpečil o úprimnom úsilí o maximálne objasnenie pozadia prípadu.Líder Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz očakával od kancelára a predsedu SPÖ ospravedlnenie. "Ak už nie mne, potom aspoň ľuďom, ktorí boli oklamaní alebo ktorých obsah radikálnych textov zranil," vyhlásil dnes šéf rakúskej diplomacie vo Viedni.Podľa jeho slov SPÖ by teraz mala objasniť otvorené otázky…Otázkou zostáva nielen, ako je možné, že ktosi, kto bol poverený v podstate iba analýzou údajov sa dostane k špinavej predvolebnej kampani vo veľkom štýle, ale aj kto to zaplatil, ak platí vyjadrenie zodpovedných z SPÖ, že strana to nebola.Osobne je pre Kurza nepochopiteľné, že o celej záležitosti vedel v SPÖ jediný, momentálne práceneschopný spolupracovník. Odstúpenie šéfa predvolebnej kampane SPÖ Kurz privítal, na otázku, či by bol očakával demisiu samotného kancelára, však neodpovedal.Prejavy nekultúrnosti v predvolebnej kampani dnes kritizoval rakúsky spolkový prezident Alexander Van der Bellen.Očakávam v ostávajúcich dvoch týždňoch pred voľbami diskusiu o výzvach, pred ktorými stojí naša krajina, upozornil vo vystúpení k Dňu ústavy. Súčasne zdôraznil, že štýl a prístup aktérov by mal po voľbách 15. októbra umožniť ich spoluprácu, pretože podľa dnešného stavu nebude mať žiadna zo strán v budúcom parlamente väčšinu, ktorá by jej umožňovala vládnuť samostatne. Preto bude po voľbách potrebná báza pre rozhovory a rokovania medzi predstaviteľmi jednotlivých strán, dodal prezident.Najvyšší predstaviteľ ústavného súdu krajiny Gerhart Holzinger apeloval dnes na občanov, aby využili volebné právo a po dobrom zvážení odovzdali hlasy tým, ktorí podľa ich názoru budú zárukou zachovania právneho štátu, demokracie, hospodárskeho blahobytu a sociálneho pokoja v Rakúsku aj v budúcnosti.