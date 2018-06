SP vo vodnom slalome: Úvod pretekov bude v znamení domácej ofenzívy

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Program 1. kola SP:



piatok od 8.30 h: kvalifikácia vo všetkých kategóriách



sobota od 9.00 h: semifinále C1m, K1ž, finále od 12.00



nedeľa od 9.00 h: semifinále C1ž, K1m, finále od 12.00



Termíny seriálu SP:



22. - 24. júna 1. kolo Svetového pohára - Liptovský Mikuláš



29. júna - 1. júla 2. kolo Svetového pohára slalom - Krakov (Poľ.)



6. - 8. júla 3. kolo Svetového pohára slalom - Augsburg (Nem.)



31. augusta - 2. septembra 4. kolo Svetového pohára slalom - Tacen (Slovin.)



7. - 9. septembra finálové 5. kolo Svetového pohára slalom - Seu d'Urgell (Šp.)

Liptovský Mikuláš 21. júna (TASR) - Prológ päťdielneho seriálu Svetového pohára v slalome na divokej vode bude v Liptovskom Mikuláši od piatka do nedele nepochybne v znamení ofenzívy slovenských lodí. V areáli Ondreja Cibáka poznajú domáci slalomári každú jednu vlnu, záležať však bude aj na tom, aká trať sa vo vetve s názvom Váh postaví.O čo pôjde na Liptove je dostatočne známe. V prvom rade sa pokúsia Slováci nadviazať na mimoriadne úspechy z predchádzajúcich rokov a potešiť divákov pódiovými umiesteniami, dosiaľ ich vybojovali 246. Každé jedno, i finálové umiestenie, bude dôležité aj v ďalšom pokračovaní SP. Po troch kolách sa slovenská nominácia bude upresňovať na zostávajúce dve podujatia SP aj na MS v brazílskom Riu de Janeiro (26. - 30. septembra). V porovnaní s nedávnymi ME v pražskej Troji došlo len k jednej zmene, pribudol strieborný na OH 2016 Matej Beňuš, keďže si Slovensko vyjazdilo v mužských singloch až štyri miesta vo SP na rozdiel od troch v každej inej kategórii. Na štart sa dovedna postaví 62 singlistov, 62 kajakárok, 51 singlistiek a 78 kajakárov.Svetový pohár organizujú v L. Mikuláši tretíkrát, po rokoch 1998 a 2015. Premiérový pred 20 rokmi bol v znamení víťazstva kajakárky Eleny Kaliskej, ktorá ani teraz nebude chýbať na štarte. Pred tromi rokmi Slováci zažiarili s triumfami singlistu Michala Martikána, kajakárky Jany Dukátovej, deblistov Hochschornerovcov, druhý skončil ďalší singlista Aleksander Slafkovský. Odvtedy sa veľa zmenilo, Martikán i Slafkovský budú síce opäť bojovať o najvyššie priečky, no Dukátová sa teší materským povinnostiam a deblisti už vypadli z programu OH, MS i SP. O značnej strate napovedá fakt, že Dukátová v celkovom poradí SP bola vždy na stupňoch od roku 2009 a deblistom sa takýto prienik podaril 21-krát (14-4-3), vrátane najúspešnejších Hochschornerovcov (10-2-1). V jednotlivých pretekoch nazbierali Hochschornerovci 44 medailových výsledkov (30-11-3), Škantárovci 21 (9-5-7), v dávnejšej minulosti Kubáň - Olejník 8 (4-2-2), Štrba - Vajs 4 (1-1-2), Hric - Vajs 1 (1-0-0) a Šoškovci 1 (0-0-1). Teraz sa už len naplánovala oficiálna rozlúčka pred domácimi fanúšikmi. V sobotu o 13.30 h čaká na Hochschornerovcov, Škantárovcov, Kučeru s Bátikom a Gewisslera - Skákalu záverečná jazda so symbolickým poďakovaním.Vlaňajší SP Slovákom doprial až osem pódiových umiestení (3-4-1), v celkovom poradí skončili tretí Slafkovský a Dukátová. Prvýkrát sa však stalo, že v celkovom poradí SP chýbala od roku 1998 slovenská loď na najvyššom piedestáli.