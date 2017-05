SPA navrhuje vytvoriť celoslovenskú parkovaciu politiku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) – Na Slovensku by mal vzniknúť strategický, celoslovensky platný dokument o parkovaní. Zhodli sa na tom dnes členovia Slovenskej parkovacej asociácie (SPA) spolu s odborníkmi na dopravu a zástupcami niekoľkých slovenských miest na 9. kolokvium SPA v bratislavskom Primaciálnom paláci.povedal predseda SPA Miroslav Lepeta. Celoslovenskej stratégii parkovania sa bude SPA venovať na jesennej konferencii v Tatrách, kde by mohli byť prezentované už aj spracované dokumenty v oblasti parkovania od jednotlivých dotknutých ministerstiev.Vypracovanie stratégie by podľa Lepetu mohlo zjednotiť pravidlá regulácie statickej dopravy na Slovensku. Potreba tohto dokumentu vyplynula nielen zo skúseností členov SPA, ale i z prieskumu, ktorý realizovali elektronicky v mestách nad 18.000 obyvateľov posledné štyri roky. Priemerne je v slovenských mestách podľa výsledkov prieskumu približne 1000 regulovaných parkovacích miest. Hodinová cena za parkovanie sa pohybuje od 0,20 do 1,20 eura. Vysoké cenové rozpätie je i v poplatkoch za rezidenčné karty. Pohybujú sa od päť do 400 eur.Pomer počtu miest a výnos z nich je v každom meste iný. Približne 50 percent miest si reguláciu zabezpečuje samostatne v rámci mestských firiem. V takmer žiadnom meste podľa výsledkov prieskumu nie je parkovanie riešené spolu s mestskou hromadnou dopravou, teda chýba koncept parkovacej politiky.priblížil Lepeta.SPA upozorňuje, že viacero slovenských miest sa snaží zabezpečiť ich trvalo udržateľný rozvoj. K tomu potrebujú napríklad aj koncept parkovacej politiky.povedal expert SPA Igor Dula. Aj keď podľa jeho slov mestám pôvodne návrh parkovacej politiky robili odborníci, v jednotlivých samosprávach to nakoniec ovplyvní komunálny politický boj.Prezident Európskej parkovacej asociácie Laurence A. Bannerman upozornil, že počet osobných áut v európskych mestách rastie. Problém s parkovaním nevyrieši podľa neho ani tak technologické riešenie ako dôsledné plánovanie. O parkovaní podľa neho netreba uvažovať ako o biznise, ale ako jednom z kľúčových nástrojov mobility v meste.skonštatoval. Tým, čo parkovanie v mestách plánujú, odporúča, aby si uvedomili, že sú súčasťou oveľa väčšieho systému a už nie je možné zameriavať sa len na vlastné parkovanie.