Špaček si vo štvrťfinále MS želal USA, Švajčiari chcú prekvapiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Herning 16. mája (TASR) - Štvrtkový štvrťfinálový súboj medzi hokejistami Česka a USA (16.15 h) bude ťahákom programu v herningskej vetve MS v Dánsku. Vo večernom dueli so začiatkom o 20.15 h nastúpia víťazi B-skupiny Fíni proti Švajčiarom, ktorí postúpili medzi elitnú osmičku na úkor Slovenska.Asistent trénera českej reprezentácie Jaroslav Špaček si za štvrťfinálového súpera prial práve Američanov. Naposledy sa oba tímy stretli v roku 2016 na šampionáte v Moskve a Česi ťahali vo štvrťfinále za kratší koniec. V roku 2014 v Minsku v dueli o postup do semifinále zdolali tím USA 4:3, no v máji 2015 na domácom šampionáte v Prahe a Ostrave s ním prehrali v boji o bronz.uviedol Špaček pre server idnes.cz. Tréner Josef Jandač bude musieť vyriešiť dilemu, koho postaviť do bránky. Pavel Francouz s Davidom Rittichom sa v doterajšom priebehu šampionátu pravidelne točili.priznal Špaček.Američania v záverečnom vystúpení v skupine podľahli Fínsku 2:6. Tréner Jeff Blashill verí, že táto facka tímu pomôže.zdôraznil pre usahockey.com.Švajčiari v skupine potrápili Čechov, Rusov i Švédov a na kvalitné výkony chcú nadviazať aj proti Fínsku.uviedol kapitán Helvétov Raphael Diaz, ktorý patrí k najvyťažovanejším obrancom na šampionáte.Fíni sa budú spoliehať na silnú ofenzívu, v ktorej hrá prím Sebastian Aho. Útočník Caroliny Hurricanes je so 17 bodmi najproduktívnejší hráč, na konte má 9 gólov a 8 asistencií.nechal sa počuť kapitán Suomi Mikael Granlund.