Špacirki po okoľici umožňujú spoznať dolný Zemplín

Ilustračná snímka Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 13. júla (TASR) – Cieľom fakultatívnych výletov Špacirki po okoľici je spoznávať dolný Zemplín. V týždenných intervaloch sa opakujú počas celých letných prázdnin. Turisti sa počas nich dozvedia o kultúrnych, historických, ale aj prírodných zaujímavostiach regiónu viac od odborníkov.Pondelkové výlety sú zamerané na spoznávanie Zemplínskej šíravy, Vinianskeho jazera, ale aj neďalekého kostolíka pod Senderovom. Ide o zrekonštruované odkryté základy starobylého objektu. Ako informujú organizátori na svojej oficiálnej webovej stránke www.spacirki.sk, vraj tu kedysi bývali mnísi, ktorí založili aj tamojšie vinice. Utorok patrí významnému šľachtickému rodu Sztárayovcov, ktorý má korene v obci Staré. V Strážskom sa turisti zoznámia okrem iného so starým a novým kaštieľom v rozľahlom parku, ale aj nezvyčajnou nadzemnou kryptou svetských patrónov miestneho kostola. Ďalšou zastávkou je Brekovský hrad.V stredu a v piatok sa záujemcovia dozvedia viac o pútnickom mieste v Klokočove, ktoré je späté s ikonou Bohorodičky v miestnom chráme. Pokračovať budú v obci Vinné, kde navštívia gotický kostol známy unikátnym kamenným epitafom šľachtica Ondreja Eödönffyho. Neobídu ani hrad nad obcou a zájdu aj do pôvodnej vínnej pivnice. Na štvrtok je naplánované spoznávanie sakrálnej architektúry v Michalovciach.Jazero Morské oko navštívia v sobotu. Neobídu ani obec Remetské Hámre, ktorá je spätá so železiarskou výrobou. Ďalej sú na programe Sobrance, ktoré sú okrem kedysi chýrnych kúpeľov známe aj gitarovým múzeom a zrekonštruovanou Russayovou vilou. Spoznávanie Sobranského okresu bude pokračovať aj v nedeľu. Turisti uvidia okrem drevených chrámov v Ruskej Bystrej a Inovciach, aj hrádok pri obci Podhoroď a jazierko pri Beňatine.lákajú organizátori.Špacirki po okoľici organizujú občianske združenie Centrum služieb a vzdelávania Kaluža, Thermalpark Šírava, nezávislá organizácia Priatelia Zemplína a Mestské kultúrne stredisko Michalovce. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Košice Región Turizmus.